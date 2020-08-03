Маск наконец раскрыл тайну загадочных чипов для людей - что он задумал

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск наконец рассекретил загадочные чипы для людей, которые создает его компания Neuralink. Он признался, что главной его целью внедрения чипов в головной мозг людей является налаживание прямой связи между компьютером и мозгом человека. Например, при чипированные люди смогут слушать музыку прямо в голове. По словам Маска, чип будут вживлять в мозг с помощью микро-робота, а специальные нити дбудут помогать устройству считывать информацию с мозга. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Independent.

Маск также рассказал о том, что мозговые чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки за пределами привычных частот. Также эти чипы смогут помочь людям с повреждениями головного мозга восстановить подвижность конечностей.

Презентацию мозговых чипов Маск планирует провести 28 августа текущего года. На ней он более детально расскажет о своей новой технологии.

Как известно, ранее Маск сообщал, что его чипы смогут контролировать уровень гормонов у людей, а также снимать тревогу и усиливать концентрацию мозга на важных размышлениях. Устройство также позволит пользователю стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ.

Производство чипов Маск планирует завершить в течение года. По плану Маску, имплант будет устанавливается под кости черепа, а с мозгом соединяться при помощи электродов. После этой процедуры он сможет выполнять функции человеческого органа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Маск провел первую публичную презентацию технологии подключения человеческого мозга к компьютеру с помощью чипа для чтения мыслей.