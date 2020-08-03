Украина ответила на наглые угрозы команды Путина - все детали

Минобороны Украины обратило внимание на то, что команда российского президента Владимира Путина начала публично угрожать Украине тем, что будет поставлять на оккупированный Донбасс вооружение для боевиков "официально". Официальный Киев отметил, что это станет свидетельством прямой вооруженной агрессии оккупантов. Кроме того, в украинском ведомстве подсчитали, сколько вооружения Россия передала своим наемникам на Донбассе неофициально. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

"В России раздаются политические заявления относительно поставок оружия на Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США. Однако РФ уже седьмой год подряд ведет войну против Украины", — напомнили в украинском ведомстве.

В Минобороны опубликовали данные о количестве российского оружия на Востоке Украины:

Танки — 480 единиц;

боевые бронированные машины — более 900 единиц;

пушки и гаубицы — почти 450 единиц;

минометы — почти 300 единиц;

реактивные системы залпового огня — почти 210;

средства противовоздушной обороны — около 700;

противотанковые средства — почти 450.

"Все это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение завезли в Украину через неподконтрольный участок границы нашего государства", — отмечает украинская власть.

По словам представителей Минобороны, с начала агрессии все это вооружение и боевая техника используются не только против военнослужащих ВСУ и других военных, но и против мирного населения Донбасса.

"Следовательно, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства. Украина, согласно международным договорам, получает техническую помощь от государств-партнеров. И нынешняя ситуация — не исключение. Украина благодарна международным партнерам за поддержку в борьбе против агрессора", — отметили в украинском ведомстве.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что новый глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук выступил с неожиданным заявлением о Донбассе.