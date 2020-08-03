Ее может никогда не быть - ученые озвучили неожиданное предупреждения относительно COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус обратил внимание на то, что на сегодня в мире проходят разработки вакцин против коронавируса. Однако пока неизвестно, станет ли одна из них действительно эффективной в борьбе с возбудителем COVID-19 , и это, по словам чиновника, важно понимать. Гебреисус отметил, что с начала пандемии мир добился значительных результатов в исследовании и определении методов лечения пациентов с серьезными формами течения COVID-19 . Об этом он сообщил во время брифинга, передает ONLINE.UA.

"Несколько вакцин в настоящее время находятся на третьем этапе клинических испытаний, и мы все еще надеемся получить ряд эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако в настоящее время "серебряной пули" нет, и, возможно, ее никогда не будет", — подчеркнул глава ВОЗ.

По его словам, мир для сдерживания заболевания должен придерживаться карантинных ограничений.

"Тестирование, изоляция и лечение пациентов, отслеживание и изоляция контактов. Для отдельных людей речь идет о соблюдении физической дистанции, ношении маски, регулярной дезинфекции рук и безопасном кашле на расстоянии от окружающих", — отметил Тедрос Аданом Гебреисус.

Стоит обратить внимание на то, что несмотря на отсутствие вакцины против коронавируса в мире одни из самых богатых стран уже "зарезервировали" немалое количество доз. После того, как вакцину можно будет массово применять, вероятно, что ряд "бедных" стран окажутся "последними в очереди". Иностранные эксперты подсчитали, что на 7,8 миллиарда человек доз может не хватить. Однако украинский лидер Владимир Зеленский уверенно заявляет, что наша страна должна быть одной из первых, кто получит вакцину от коронавируса.