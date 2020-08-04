Гороскоп на 04 августа для всех знаков зодиака

Близнецов можно удивить только любовью... Настоящей, искренней, без обмана и предательства... А остальное Близнецы уже видели... Близнецы не любят навязываться. Когда они чувствуют, что человек относится к ним не как раньше, они начинают отдаляться. женщины-Близнецы любят уверенных мужчин. Смелых, наделенных мозгами, не жующих вату. Мужчин, которые решают, берут ответственность, быстро соображают, не сомневаются, создают, не разрушают, думают и ведут тебя за собой. женщин-Близнецов нельзя перевоспитать. Они могут только, как волны, разбиться о скалу под названием "настоящий мужчина" и успокоиться.

С Тельцами не сложно. Обнял, сказал, что красивая, умная. Если ничего в голову не лезет, спроси "хочешь кушать?" И все, ты — идеальный мужчина. счастье для Тельца — это много путешествовать, вкусно есть и быть рядом с любимым человеком...

Прежде чем играть со Львом, убедитесь не играет ли Лев с вами... Львы ненавидят льстивость, ложь и сплетни за спиной. Не нравится что-то? Скажи об этом Льву в глаза. Что было сказано за спиной, там же и останется вместе с тем, кто это сказал. Львы не хотят, чтобы жизнь была как зебра, они хотят, чтобы она была яркой как попугай.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 04 августа, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 04 августа 2020 года для Овнов

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот день Овнов будет переполнять непонятно откуда взявшаяся энергия. Постарайтесь потратить ее с умом — не расплескайте бесценное сокровище, подарок для вашего здоровья, по пустякам.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вам придётся на время отвлечься от ваших повседневных забот, ибо личная жизнь потребует множество времени и сил, и ни на что другое их может просто не остаться. Увы, работа и жизнь общественная несколько пострадают, но иногда ими можно и пожертвовать.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Не спешите сегодня заканчивать все ваши дела насущные и рассказывать об этом начальству. Оно наверняка не оценит ваших попыток поскорее с работы уйти или приступить к выполнению своих нетрудовых обязанностей, поэтому придумает вам новое задание, толку от которого не будет никакого.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Главное — не остаться голодным самому, а задачей накормить остальных можно если не пренебречь, то, по крайней мере, не слишком заморачиваться.

Общий гороскоп для Овнов

Энергии у вас много, а вот задачи вы себе склонны ставить неисполнимые. Зачем напрасно мучаться, лучше возьмитесь за что-нибудь реальное. Станете гордым обладателем синицы.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 04 августа 2020 года для Тельцов

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Нынче вам придется много разговаривать по делу. Ничто так не облегчает переговоры, как совместное в их процессе распитие чая или кофе. Лучше выбрать чай, причем особенно уместны будут сорта ароматизированные. Однако не химическими добавками, делающими вкус напитка похожим на лимонад, а запах — на одеколон, а натуральными — жасмином, бергамотом.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня для вас самое важное — это держать руку на пульсе и быстро реагировать на ту информацию, что вы будете получать. В этот день ожидается несколько непредвиденных событий, так что будьте готовы предпринять экстренные меры. Только не паникуйте: поспешишь — людей насмешишь.

Любовный гороскоп для Тельцов

Странные вести может принести этот день. Пока вы будете пытаться разгадать, что бы это все значило, наступит вечер и время отправляться на отдых. По всей вероятности, загадку вы унесете с собой в царство Морфея.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Нынче Тельцам особенно пойдут на пользу упражнения развивающие гибкость, но делать их следует только после хорошей разминки, иначе велик риск повредить спину или получить растяжение.

Общий гороскоп для Тельцов

Единственным островком спокойствия в этом ненормальном мире сегодня будете оставаться вы собственной персоной. Некоторые, возможно, даже обвинят вас в неадекватном восприятии действительности.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 04 августа 2020 года для Близнецов

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Из-за своей неорганизованности и неопрятности вы рискуете оплошать. Наведите порядок на своем рабочем месте, разложите всё по своим местам. Уже лучше! А теперь осталось только забыть на время о разговорах с коллегами и о беспрестанных звонках, и, может быть, вы успеете всё сделать.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

На этот день звезды, почему-то, планируют шведский стол. То ли вам предстоит посещение выставки, семинара или презентации, то ли это просто намек на вашу потребность в разнообразном питании. На вашем столе сегодня должно находиться несколько больше разных блд, чем вы намерены отведать — у вас должен быть выбор. Если же вам придется не только есть, но и все это готовить, возможно, стоит задуматься о посещении соответствующего заведения.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Сегодня не старайтесь сделать больше, чем вы можете и на что способен ваш организм. Этот день не самый подходящий для рекордов и эпохальных свершений. Берегите себя, хоть немного.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вас посетит несколько игривое настроение. Подготовьте к нему окружающих, иначе кто-нибудь может решить, что вы свихнулись от перерасхода умственной энергии.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вы решите, что пришло самое подходящее время для того, чтобы тайное стало явным, и раскроете вашему любимому человеку какой-то ваш секрет. Однако неизвестно, насколько он окажется готов к таким откровениям. Вероятность адекватной реакции весьма высока, но всегда остается злополучное "но"...

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 04 августа 2020 года для Раков

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день Ракам не стоит принимать важных решений касательно здравия собственного организма. Они будут слишком поспешны или в их основу лягут не совсем верные данные. Подождите до завтра.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вам трудно будет с вашим любимым человеком прийти к компромиссному решению. Наверное, проще будет не спорить и ничего не обсуждать, потому что все споры и обсуждения с высокой долей вероятности окончатся ссорой или взаимонепониманием. Дождитесь лучших времен.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня ваши коллеги захотят каким-то образом над вами подшутить, что может создать проблемы в выполнении ваших непосредственных трудовых обязанностей. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы ничто не смогло вас выбить из колеи даже на несколько минут.

Общий гороскоп для Раков

Сегодняшний день не должен принести никаких случайностей. Если что-то покажется вам неожиданным, значит, вы проглядели предпосылки этого события.

Кулинарный гороскоп для Раков

Лучшее, что можно сегодня будет сделать с кетчупом — вылить его на чью-нибудь голову. Ну, или оставить мерзнуть в холодильнике. А вот употреблять его вовнутрь нежелательно, ибо это может привести к небольшому расстройству пищеварения. Ну а так как отдельные блюда без кетчупа не совсем съедобны, придется внести небольшие коррективы и в вашу сегодняшнюю диету.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 04 августа 2020 года для Львов

Общий гороскоп для Львов

Сегодня искушение получить легкую прибыль может заставить вас наделать глупых и обидных ошибок. Тем более, что прибыль будет не так уж и велика.

Любовный гороскоп для Львов

Ваша половинка сегодня станет вашим солнцем. Она будет целый день освещать вам путь, согревать вас, успокаивать и поддерживать. А значит, море вам будет по колено. Потому что вы будете точно знать: в вас верят и вас любят. В независимости от того, получилось задуманное или нет.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день вы можете столкнуться с некоторыми проблемами с пищеварением, поэтому, скорее всего, с вашей стороны будет небессмысленно помнить о качественной обработке приобретаемых овощей и фруктов.

Бизнес-гороскоп для Львов

Не стремитесь сегодня к тому, чтобы понять все, что происходит в вашей компании. Наверняка что-то обязательно из виду упустите. Постарайтесь держаться в колее и сделать все возможное для того, чтобы не вывалиться из нее ненароком: последствия могут оказаться самыми что ни на есть печальными.

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодня вам не стоит совмещать трапезу с чтением, особенно, если вы сколько-нибудь дорожите тем, что читаете. Бумага непременно окажется в лужице соуса, или жир капнет — в общем, книга, или того хуже — документ, будет испорчен. И аппетит вместе с ним — какая тут еда, коли такое расстройство приключилось...

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 04 августа 2020 года для Дев

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день ваш оптимизм поможет вам поддержать ваше здоровье на том уровне, которого оно этого заслуживает, то есть на наивысшем! Сделайте все возможное для того, чтобы совсем не унывать и не отчаиваться во что бы то ни стало.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вы узнаете о себе от вашего любимого человека что-то такое, что в значительной мере откроет вам глаза и объяснит многие интересные вещи, над которыми вы никогда раньше не задумывались. Что ж, остается верить в то, что полученные вами известия окажутся приятными.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня не стремитесь вмешиваться в обстоятельства, не пытайтесь повлиять на все, что вас окружает. Ваш авторитет бесспорен, однако ссылаться на него постоянно не стоит — он не неисчерпаем. Сегодня поводов для самоутверждения явно не предвидится.

Общий гороскоп для Дев

Никто не обязан направлять и корректировать ваши действия, так что если сегодня вы сядете в лужу, то исключительно по собственной инициативе. Чем прикидывать, на кого бы это можно было свалить ответственность за этот промах, постарайтесь оную лужу обойти.

Кулинарный гороскоп для Дев

Сегодня одно из шести наиболее часто используемых вами чувств, может отказаться адекватно воспринимать действительность. Придется положиться на чью-то помощь, иначе пища может быть пересолена, переперчена, недоварена, или что там еще случается с едой, когда ее некому попробовать в процессе приготовления. Если же ваша задача — лишь выбрать себе блюдо на обед, берите что-нибудь рыбное и желательно — ничего острого.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 04 августа 2020 года для Весов

Общий гороскоп для Весов

Сегодня вы, возможно, окажетесь на пороге совершения большой ошибки. Постарайтесь заметить это прежде, чем вы его переступите.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вам довольно непросто будет понять вашего любимого человека, его методы, желания, намерения и смысл тех слов, которые вы будете от него слышать. Однако если вам всё же это удастся — можете считать, что вы прошли экзамен на состоятельность в качестве его второй половинки.

Гороскоп здоровья для Весов

Нынче не злоупотребляйте кофе: он сильно вымывает кальций из костей, поэтому сегодня, если хотите быть в тонусе с утра, выпейте свежевыжатого сока или же зеленого чая с женьшенем — что вам больше по душе.

Кулинарный гороскоп для Весов

Нынче главным украшение стола должен стать торт. Желательно — шоколадный или, хотя бы, со взбитыми сливками и фруктами. Если повода для такого десерта нет, а без повода вы никак на такое масштабное блюдо решиться не можете, ограничьтесь парой пирожных. Тоже с шоколадом, сливками и фруктами. И не бойтесь растолстеть — нынче этого не случится.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня обстоятельства будут против вас. И ничего с этим не подделать. Даже если тихо мирно сидеть за рабочим столом и читать очередной отчет за чашкой кофе — велика вероятность того, что бумаги в скором времени покроются коричневой жидкостью. Всего лишь неудачное движение локтем!

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 04 августа 2020 года для Скорпионов

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам будет довольно уговорить вашего любимого человека на то, чтобы совершить с вами вместе какое-нибудь безумство. Он будет слишком правильным и законопослушным. Впрочем, в ваших силах заставить его отринуть доводы разума и действовать в полном соответствии с вашими планами.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня старайтесь быть в центре событий. Держите ушки на макушке, пытаясь не пропустить ни одну полезную новость. Все данные, которые к вам поступят, пусть и из неофициальных источников, вы сможете просто великолепно использовать для своей выгоды.

Общий гороскоп для Скорпионов

Почему вы тратите так много энергии на дела общественные? Что общество сделало для вас в последнее время? Вы хотите быть в гуще событий, а напрасно: когда вы захотите уйти, вам не дадут.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче позаботьтесь о защите ваших волос от негативного воздействия окружающей среды. В этом вам могут помочь различные косметические средства, содержащие витамины группы В и витамин Е.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

День сегодняшний не должен слишком сильно отличаться от предыдущего. Если вчера вы кушали птицу в вине — нынче можно отведать тушеной в сливках, то тоже не рыбы. На гарнир лучше всего пойдут макароны. А можно откушать макарон и в качестве основного блюда — в виде спагетти в каким-нибудь мясным соусом. Только вот с морепродуктами сегодня будьте осторожнее, не их время.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 04 августа 2020 года для Стрелецов

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вашему любимому человеку не придётся долго объяснять вам, что он хочет вам сказать, ибо вы будете понимать его с полуслова, с полувзгляда и с полужеста. Однако не стоит быть чересчур самоуверенным: вы вполне можете и ошибиться, что приведёт к досадным последствиям.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня ваша жизнь может стать достоянием общественности. К этому стоит быть готовым, дабы избежать ненужных обид. Возможно, вам даже удастся выиграть от такого положения вещей.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодня будет неплохо удаваться то, для приготовления чего надо основательно поработать ножом. Не иначе как звезды заставят строгать салаты.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Совершенно неподходящий день, чтобы садиться на жесткую диету. Если позарез нужно изменить схему питания, начните с малого, слегка облегчите рацион, но ни в коем случае не меняйте его совсем.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Тем, кому нынче предстоит принятие важного решения, настоятельно рекомендуется проконсультироваться со специалистами. Сами вы скорее всего не справитесь. К тому же так вы будете чувствовать себя увереннее, чем всегда.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 04 августа 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Нынче вы будете на редкость неприхотливы. Если судьба выдаст вам краюшку хлеба и стакан несладкого чая, вы вполне можете удовлетвориться и этим простеньким набором. Что, однако, совершенно не является руководством к действию. Пусть этот день и не предназначен для того, чтобы заказывать на обед блюда с трех-четырех строчными названиями на малопонятных языках, но поесть в свое удовольствие чего-нибудь простого и питательного, вроде щей и гуляша с картошкой, вам никто не запретит.

Общий гороскоп для Козерогов

Единственное, что сегодня от вас потребуется — это быть в нужном месте, в нужное время. Правда эта задача, обычно, представляется неразрешимой, но вдруг повезет.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Не отказывайте себе сегодня в сладком, особенно, если ваш организм настойчиво требует побаловать его шоколадом, разумеется, в умеренном количестве. Сейчас это пойдет вам только на пользу.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто решить, чего ему нужно от ваших отношений и нужны ли ему близкие отношения с вами в принципе. Его решение будет целиком и полностью зависеть от вашего поведения и степени его адекватности. Постарайтесь, чтобы все было в лучшем виде!

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Начиная с сегодняшнего дня вам представится хорошая возможность заняться учебой, ведь именно в этот период вы сможете получить наиболее нужные для дальнейшего развития вашей фирмы знания, которые вы с лихвой сможет применить на практике. Что же касается заработков, то они сейчас не особо высоки.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 04 августа 2020 года для Водолеев

Любовный гороскоп для Водолеев

Если вы надумали твердо прожить с вашим любимым человеком долгую и счастливую жизнь и умереть через сто лет в один день, именно сегодня подходящий день для того, чтобы на это намекнуть. Только тонко и аккуратно, дабы не испугать хорошего человека: ему такая мысль, возможно, в голову еще не приходила.

Общий гороскоп для Водолеев

Правила для того и пишут, чтобы их нарушать. Сегодня можете особенно не стесняться, если писаное слово попытается преградить вам дорогу. Хотя, конечно, иногда следует поинтересоваться, какая мера ответственности предполагается за подобную смелость.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Нынче вас можете обуять честолюбие. Пытаться справиться с ним бессмысленно, так что лучше займитесь планированием своих будущих действий по покорению служебной лестницы. Без должной подготовки приступать к восхождению не следует.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Можете смело заказывать первое попавшееся блюдо. Вы не властны влиять на то, что именно будет подано на ваш стол. То есть, попробовать, конечно, можно, но результат не гарантирован. Зато усилий это занятие может отнять массу, особенно, если вы попытаетесь спорить с тем, кто для вас готовит. Вас могут обвинить в капризности.

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день постарайтесь избавить свой организм от недостатка витаминов, минералов и антиоксидантов, который возможен из-за неполноценного и неправильного питания. Кроме того, не забывайте пить больше чистой воды.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 04 августа 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Этот день стоит посвятить друзьям. Кому-то из них, возможно, требуется ваша помощь, но сам он вам об этом не скажет. Проявите инициативу.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Следите за изменениями ситуации, прислушивайтесь к советам аналитиков, но не предпринимайте сегодня никаких шагов. Нынче вам будет лучше отсидеться в тихом уголке. Спокойнее и безопаснее.

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче не стоит себя перегружать, так как защитные силы вашего организма весьма ослаблены. Кроме того, сейчас быстрый прогресс в лечении практически невозможен, так что стоит запастись терпением.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодня в вашем поле зрения может появиться некто, претендующий на ваше внимание и общество, в том числе — и за столом. Угостите его рыбой. Предпочтительно — красной, но совершенно необязательно деликатесной. Из горбуши тоже замечательная еда получается, лишь бы повар готовить умел.

Любовный гороскоп для Рыб

Вы будете склонны сильно колебаться, каким бы ни был повод для раздумья. Вам вряд ли можно чем-то помочь — старайтесь только, чтобы у окружающих при виде ваших размышлений не закружилась голова от сочувствия. Если кто-то даст совет — принимайте. Может, он и не лучший, зато поможет вам выйти из транса.