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Курс валют на сегодня 4 августа - доллар дорожает, евро дешевеет

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 4 августа - доллар дорожает, евро дешевеет

На вторник, 4 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дорожает, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 4 августа цена доллара США составит 27 гривен 74 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 6 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 52 копейки, что в свою очередь на 26 копеек меньше чем в понедельник, 3 августа.

В понедельник, 3 августа, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.88/27.85 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.64/32.6 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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Обновлено:10:11, 04.08.2020

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