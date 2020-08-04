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Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 4 августа

Украина | Читати новину українською
Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 4 августа Фото: pixabay.com

Количество больных коронавирусом в Украине постоянно растет — во вторник, 4 августа, зафиксировали 1061 новый случай заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 74 219 человек, из них 1764 пациента умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 40613 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 31842 человека продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2848 случаев;
Волынская область — 4008 случаев;
Днепропетровская область — 1459 случаев;
Донецкая область — 903 случая;
Житомирская область — 1967 случаев;
Закарпатская область — 5384 случая;
Запорожская область — 851 случай;
Ивано-Франковская область — 5041 случай;
Кировоградская область — 711 случаев;
м. Киев — 8662 случая;
Киевская область — 3877 случаев;
Львовская область — 10 067 случаев;
Луганская область — 130 случаев;
Николаевская область — 648 случаев;
Одесская область — 3545 случаев;
Полтавская область — 466 случаев;
Ровенская область — 6355 случаев;
Сумская область — 560 случаев;
Тернопольская область — 3121 случай;
Харьковская область — 4093 случая;
Херсонская область — 230 случаев;
Хмельницкая область — 1200 случаев;
Черновицкая область — 6229 случаев;
Черкасская область — 955 случаев;
Черниговская область — 909 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 августа 2020 в Центр поступило 1408 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 127 719 сообщений о подозрении на COVID-19.

Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 4 августа (1)

Стоит обратить внимание на то, что за все время пандемии в мире зафиксировали уже более 18 млн случаев COVID-19. Кроме того, отмечается, что умерли более 690 тыс пациентов. 3 августа в мире диагностировали 199 тыс заражений коронавирусом, 4351 пациент умер. В США за минувшие сутки диагностировали 48175 случаев коронавируса, в Бразилии 17988, в Индии 50629, Россия отчитывается о 5394 больных. Новые случаи заболевания обнаружили в 149 странах мира. Что важно понимать, сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 млн новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тыс в мае и 700-800 тыс в начале июня.

Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 4 августа (2)

Недавно глава Минздрава Максим Степанов озвучил подробные объяснения о правилах действия адаптивного карантина в стране. Он отметил, что Центральная комиссия по ТЭБ и ЧС поделила регионы по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону.

"Мы честно и прозрачно освещаем ситуацию в каждом регионе. Мы показываем цифры, учитывая которые вводятся зеленый, желтый или красный уровни. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Все расчеты осуществляются в автоматическом режиме, человеческий фактор здесь отсутствует. Единственный приоритет — здоровье и безопасность украинцев", — подчеркнул Степанов.

Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 4 августа (3)

Также недавно глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус обратил внимание на то, что на сегодня в мире проходят разработки вакцин против коронавируса. Однако пока неизвестно, станет ли одна из них действительно эффективной в борьбе с возбудителем COVID-19, и это, по словам чиновника, важно понимать. Гебреисус отметил, что с начала пандемии мир добился значительных результатов в исследовании и определении методов лечения пациентов с серьезными формами течения COVID-19.

Количество больных коронавирусом в Украине растет рекордными темпами - официальные данные на 4 августа (4)

Как сообщал ONLINE.UA, ранее ученые Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" объяснили, когда в Украине появится коллективный иммунитет к коронавирусу.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Минздрав, эпидемия, пандемия, количество больных, коронавірус, последние новости о коронавирусе, статистика по областям, статистика 4 августа
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Обновлено:10:11, 04.08.2020

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