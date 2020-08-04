Украину всколыхнуло еще одно резонансное увольнение - что произошло

3 августа 2020 года официально стало известно о еще одном неожиданном увольнении, которое всколыхнуло украинскую политику. В Национальном банке сообщили о том, что по собственному желанию завершает работу на должности директора Департамента коммуникаций НБУ Наталья Бондаренко. Что важно понимать, она была на этой должности более 5 лет. В Нацбанке обратили внимание украинцев на то, что вскоре объявят конкурсный отбор для замещения вакантной должности. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"За более 5 лет работы в Нацбанке Наталья Бондаренко построила коммуникации регулятора, основываясь на опыте ведущих центробанков мира и привнося свои знания и умения, так что сегодня Национальный банк пользуется репутацией одного из самых прозрачных центробанков мира и одного из самых открытых государственных институтов в Украине" , — отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Наталья Бондаренко уже успела выступить с прощальной речью после своей неожиданной отставки.

"После себя я оставляю отлаженную систему управления коммуникациями, активную работу над повышением финансовой грамотности, современные и клиентоориентированные каналы коммуникаций НБУ и профессиональную команду", — отметила чиновница.

Представители регулятора уже назвали главные достижения в плоскости коммуникаций и повышения финансовой грамотности за время каденции Бондаренко, а именно:

создание Стратегии коммуникаций НБУ и построение системы управления коммуникациями НБУ;

проведение международных тематических мероприятий — Ежегодной исследовательской конференции на тему "Коммуникации центрального банка: от тайны к прозрачности" и тематического международного семинара для центральных банков в 2019 году, а также международного "Форума по финансовой инклюзии. Никого за бортом" в 2018-2019 гг.;

разработка Стратегии финансовой грамотности (образ)

запуск нового веб-сайта НБУ.

Как сообщал ONLINE.UA, новый глава НБУ Кирилл Шевченко 21 июля провел первые срочные переговоры с представителями Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Международного валютного фонда.