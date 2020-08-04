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Это произойдет 15 сентября - Трамп выдвинул новый жесткий ультиматум

Мир | Читати новину українською
Это произойдет 15 сентября - Трамп выдвинул новый жесткий ультиматум Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Глава Белого дома Дональд Трамп 3 августа шокировал мир еще одним резонансным заявлением — он отметил, что всемирно известная видеоплатформа для коротких видеороликов TikTok должна продать свое американское подразделение до 15 сентября. По его словам, в противном случае она лишится права вести бизнес в стране. Стоит обратить внимание на то, что это настоящий ультиматум — любимый инструмент американского лидера в борьбе с его заклятыми врагами. Комментируя переговоры о поглощении американского бизнеса TikTok корпорацией Microsoft, Трамп подчеркнул, что власти Штатов должны получить "большой процент" от этого соглашения. Глава Белого дома убежден, что проценты должны заплатить или TikTok, или Microsoft в благодарность за разрешение провести эту сделку. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Я назвао дату — 15 сентября — тот момент, когда они лишатся бизнеса в США", — подчеркнул американский лидер.

Стоит обратить внимание на то, что информация о том, что президент США планирует запретить в стране TikTok, шокировала мир в конце июля. Тогда же деловые СМИ Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на свои анонимные источники заявляли, что команда Дональда Трампа потребует от владельца TikTok — китайской компании Bytedance — продать свое американское подразделение.

"Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) изучает онлайн-сервис на предмет угрозы национальной безопасности. Власти Соединенных Штатов хотят узнать, передает ли сервис собранные данные власти КНР. Представители TikTok отвергают эти слухи и заявляют, что сервис не находится под влиянием любых иностранных правительств, а приоритетом для разработчиков является доверие пользователей и регуляторов в США", — говорится в сообщении. 

Как известно, компания Bytedance еще 3 года назад приобрела за 1 млрд долл соцсеть Musical.ly и объединила ее со своим сервисом TikTok. Что важно понимать, приложение популярно, прежде всего, среди молодежи и насчитывает почти 1 млрд пользователей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Джон Болтон озвучил новые обвинения Дональду Трампу.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Дональд Трамп, США, TikTok, Китай, бізнес, ультиматум, социальные сети, 15 сентября
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