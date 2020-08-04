Трамп шокировал мир новыми планами - что следует знать

Разработка вакцины против коронавируса COVID-19 продолжается, к процессу присоединились множество развитых стран, однако завершение проектов ожидается ближе к 2021 году. Тем временем президент США Дональд Трамп якобы хочет давить на американских разработчиков, чтобы те успели до выборов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times.

По обнародованным данным, администрация лидера крайне заинтересована изготовлением полноценного препарата уже к ноябрю в этом году.

Весной в Министерстве здравоохранения отмечали, что вакцина может выйти в широкий доступ американцев уже в октябре.

"Сроки дедлайна особенно хорошо пересекаются с желаниями президента Трампа обуздать вирус перед выборами в ноябре", — отметили журналисты.

Пока разработчики не укладываются в упомянутые сроки. Белый дом рассматривает вариант с политическим давлением на специалистов, чтобы получить действенную вакцину.

В публикации говорится на жесткий влияние на представителей Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Это может привести к ограниченному разрешения на изготовление препарата осенью.

Напомним, сейчас Соединенные Штаты — наиболее пораженная коронавирусом страна. По состоянию на 4 августа там обнаружили 4,7 миллиона инфицированных, по всей планете их уже почти 12,3 миллиона. Интересно, что сам Трамп назвал такую статистику хорошим признаком, поскольку она зависит от количества тестов — американские врачи проводят их якобы в рекордных масштабах.

Как сообщал ONLINE.UA в США не утихают громкие скандалы вокруг главной персоны страны — президента Дональда Трампа. Так, недавно стало известно, что бывший помощник президента Штатов Джон Болтон назвал своего бывшего босса "аморальным" политиком, который сосредоточился на том, что поможет ему быть переизбранным на второй срок.