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Мы уже готовимся - Минздрав экстренно обратилось ко всем украинцам

Украина | Читати новину українською
Мы уже готовимся - Минздрав экстренно обратилось ко всем украинцам Віктор Ляшко (фото — facebook.com)

Заместитель министр здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 4 августа безотлагательно обратился ко всем украинским гражданам — он обратил внимание на то, что в Министерстве здравоохранения готовятся ко второй волне распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине. По его словам, она начнется уже в октябре. Ляшко отметил, что страна должна быть готова к увеличению количества случаев. В Минздраве прогнозируют, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель, передает ONLINE.UA.

"Мы видим, что тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не являются положительными, и сегодня в Европе начинается вторая волна. Начинается рост случаев коронавирусной болезни в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании... Министром здравоохранения подготовлено поручение областным государственным администрациям (для того, чтобы): подготовить коечный фонд к возможному увеличению гриппа и коронавирусной болезни, сочетанию этих инфекций. Мы должны быть готовы. Мы должны подвести кислород к кроватям в отведенном постельном фонде, мы должны обеспечить вирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Мы должны подготовиться, пока у нас есть время", — подчеркнул Виктор Ляшко.

По словам представителя МОЗ, пока система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, однако уже прогнозируется увеличение количества случаев COVID. Ведомство призывает соблюдать противоэпидемические меры, вакцинироваться от инфекционных болезней и выполнять все ограничения, касающиеся той или иной зоны на территории нашего государства. Кроме того, Виктор Ляшко призвал украинских граждан вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать коинфекций и одновременного переноса гриппа и коронавирусной болезни, а также чтобы облегчить работу медикам. .

"ВОЗ уже определила штаммы гриппа на грядущий сезон", — подчеркнул представитель Минздрава.

Как сообщал ONLINE.UA, количество больных коронавирусом в Украине постоянно растет — во вторник, 4 августа, зафиксировали 1061 новый случай заражения. Подробную статистику можно найти в нашем материале.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Минздрав, пандемия, коронавірус, вторая волна коронавируса, Виктор Ляшко, Максим Степанов, карантин
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Обновлено:13:11, 04.08.2020

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