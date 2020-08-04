Ожидаем к концу года - Украину неотложно предупредили

Вакцину против коронавирус
По его словам, на завершающей стадии разработки находятся сразу несколько проектов.
"В мире 25 вакцин проходят клинические испытания, и шесть из них приблизились к завершающей стадии. Результатов мы ожидаем к концу года, а серийное производство, мы надеемся, начнется в начале 2021 года. Вакцины должна появится, в частности, для Украины, для профилактики распространения
COVID-19", — пояснил Ляшко.
Главный санврач отметил, представители украинского правительства сейчас могут обратиться к глобальной инициативе COVAX со специальной просьбой. Оно может касаться предоставления вакцины путем прививок для людей из группы риска или других отдельных категорий.
"За этим механизмом каждая страна получит вакцины, чтобы покрыть 20% населения. Для Украины это примерно 8 млн доз", — добавил он.
Напомним, по состоянию на утро во вторник, 4 августа, в Украине установили 74 219. За предыдущие сутки новых 1061 случай, такая тенденция удерживается в течение многих дней — когда регистрируют свыше тысячи новых.
Тем временем в мире показатель заболеваемости составил более 18,2 миллиона случаев
Как сообщал ONLINE.UA, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус обратил внимание на то, что по состоянию на сегодня в мире проходят разработки вакцин против коронавирус. Однако пока неизвестно, одна из них станет действительно эффективной в борьбе с возбудителем