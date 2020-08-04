Ожидаем к концу года - Украину неотложно предупредили

Вакцину против коронавирус COVID-19 разрабатывают одновременно за несколькими проектами. Украина может претендовать на препарат уже в начале 2021 года, если зарегистрируется официально. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Виктора Ляшко.

По его словам, на завершающей стадии разработки находятся сразу несколько проектов.

"В мире 25 вакцин проходят клинические испытания, и шесть из них приблизились к завершающей стадии. Результатов мы ожидаем к концу года, а серийное производство, мы надеемся, начнется в начале 2021 года. Вакцины должна появится, в частности, для Украины, для профилактики распространения COVID-19 ", — пояснил Ляшко.

Главный санврач отметил, представители украинского правительства сейчас могут обратиться к глобальной инициативе COVAX со специальной просьбой. Оно может касаться предоставления вакцины путем прививок для людей из группы риска или других отдельных категорий.

"За этим механизмом каждая страна получит вакцины, чтобы покрыть 20% населения. Для Украины это примерно 8 млн доз", — добавил он.

Напомним, по состоянию на утро во вторник, 4 августа, в Украине установили 74 219. За предыдущие сутки новых 1061 случай, такая тенденция удерживается в течение многих дней — когда регистрируют свыше тысячи новых.

Тем временем в мире показатель заболеваемости составил более 18,2 миллиона случаев COVID-19 .