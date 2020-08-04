Команда Меркель неожиданно бросилась на помощь Путину - что происходит

Команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель в очередной раз делает все возможное и невозможное, чтобы защитить российский газопровод Северный поток-2 от санкций со стороны других стран и таким образом помочь главе Кремля Владимиру Путину. Так, на этот раз стало известно, что официальный Берлин планирует устроить переговоры с США относительно санкций в отношении СП-2 — немецкая власть хочет отговорить Вашингтон от нового удара по Кремлю. Эту информацию уже подтвердил глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на агентство DPA.

"Мы по-прежнему надеемся на то, что дело не дойдет до этих санкций. Мы в любое время готовы к переговорам, чтобы не допустить эскалации", — подчеркнул член команды Меркель.

По убеждению Альтмайера, причин для принятия Вашингтоном ограничительных мер против участников проекта нет: транзит газа через Украину обеспечен, а на севере Германии строятся терминалы для приема СПГ из США с целью диверсифицировать поставки топлива.

"В остальном я надеюсь и ожидаю, что все стороны будут соблюдать нормы международного права", — отметил немецкий чиновник.

Что важно понимать, Госдеп включил Северный поток-2 и Турецкий поток в список проектов, на которые распространяются санкции закона США о противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA). Недавно официально стало известно, что санкции вошли в план оборонного бюджета Штатов на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября. Согласно последним данным, документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, которые способствуют аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.