В Динамо раскрыли, с кем сыграют первые матчи под тренерством Луческу - интересные детали

Штаб "Динамо" запланировал первые контрольные матчи после утверждения Мирча Луческу главным тренером клуба. Первым соперником станет ровенская команда "Верес", которая выступает за Вторую лигу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на dynamo.kiev.ua.

По обнародованным данным, сначала контрольный поединок планировали организовать в четверг, 6 августа. Позже его перенесли на 7 августа, а в первый день проведет матч дублирующий состав под руководством Юрия Мороза.

Предполагается, что поединок "Динамо" — "Верес" состоится на поле клубной базы киевлян, которая находится в Конча-Заспе.

В будущем команда под тренерством румынского эксперта выйдет еще на три пробные матчи. Штаб договорился, чтобы футболисты Луческу проверили силы в спаррингах против "Десны", "Колоса", "Олимпика". Их также принимать НТБ "Конча-Заспа".

Напомним, назначение Мирча Луческу в "Динамо" стало, вероятно, самым громким событием украинского футбола в последние недели. Предыдущего тренера Алексея Михайличенко отправлен в отставку после серии поражений команды. Интересно, что он получил должность в похожей ситуации, когда клуб потерпел серию фиаско из шести "раундов".

Предоставление должности румынском екстренеру "Шахтера" вызвало волну негативных эмоций со стороны ультрас. Президенту "Динамо" Игорю Суркису "досталось" от болельщиков, Мирча Луческу раскритиковали как фанаты киевлян, так и бывшие коллеги из донецкого клуба.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Игорь Суркис говорит о готовности продать команду. Он утверждает, что его семья не хочет получить команду в наследство, а сам он занимается ею через пылкую любовь к футболу.

Одновременно с 1996 года Суркис якобы не знал о какой реальной предложение купить клуб, аж с момента его собственного руководства.