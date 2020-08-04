Новости

Лента новостей

Наконец-то стало известно, когда Украина получит вакцину от COVID-19

Украина | Читати новину українською
Наконец-то стало известно, когда Украина получит вакцину от COVID-19 Фото: likar.info
Главный санитарный врач Виктор Ляшко во время традиционного брифинга 4 августа поделился с украинцами замечательной новостью — он рассказал, что сразу после создания вакцины от коронавируса наша страна получит 8 млн доз. Заместитель главы Министерства здравоохранения обратил внимание на то, что это предусмотрено механизмом глобального доступа к вакцинам COVAX. Кроме того, чиновник также отметил, что Минздрав уже активно готовится ко второй волне распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине. По его словам, она начнется уже в октябре. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ведомства.
"Согласно этому механизму каждая страна, которая является членом, получит вакцины для покрытия прививкой около 20% населения. Для Украины прогнозируется около 8 млн доз. Это и вакцина, которая гарантированно поступит в Украину разными объемами, и она может быть либо бесплатной, либо по специальной цене", — рассказал Ляшко.
По его словам, на сегодня в мире 25 вакцин-кандидатов исследуются клинически и шесть из них приблизились к финальной стадии.
"Результаты мы ожидаем до конца года, и серийное производство должно начаться, надеемся, в начале 2021-го, и вакцины должны появиться, в частности, в Украине для профилактики распространения коронавирусной болезни", — подчеркнул представитель Минздрава.
Виктор Ляшко также обратил внимание на то, что сейчас команда Владимира Зеленского проводит переговоры с другими производителями вакцин, чтобы закупить их дополнительно. Что важно, недавно стало известно, что несколько стран, такие, как CША, Великобритания, Япония и страны Евросоюза, уже договорились о закупке 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса, хотя ее пока не создали.
 
По словам ученых, количество выявленных больных людей в Украине на конец августа 2020 достигнет уровня примерно 110-115 тысяч.
Как сообщал ONLINE.UA, глава ВОЗ предупредил мир, что вакцину от коронавируса могут никогда не создать.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, вакцина, карантин, Минздрав, пандемия, Виктор Ляшко, коронавірус, вакцина от коронавируса, лекарства от коронавируса
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 74219 +1061
Выздоровели 40613 +737
Летальные 1764 +26

Данные МОЗ Украины
Обновлено:13:11, 04.08.2020

Курс валют 04.08.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,73
27,79
27,85
EUR
32,7
32,77
32,84
GBP
36,25
36,32
-
RUB
0,38
0,38
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...