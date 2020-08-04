Наконец-то стало известно, когда Украина получит вакцину от COVID-19

Главный санитарный врач Виктор Ляшко во время традиционного брифинга 4 августа поделился с украинцами замечательной новостью — он рассказал, что сразу после создания вакцины от коронавируса наша страна получит 8 млн доз. Заместитель главы Министерства здравоохранения обратил внимание на то, что это предусмотрено механизмом глобального доступа к вакцинам COVAX. Кроме того, чиновник также отметил, что Минздрав уже активно готовится ко второй волне распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине. По его словам, она начнется уже в октябре. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ведомства.

"Согласно этому механизму каждая страна, которая является членом, получит вакцины для покрытия прививкой около 20% населения. Для Украины прогнозируется около 8 млн доз. Это и вакцина, которая гарантированно поступит в Украину разными объемами, и она может быть либо бесплатной, либо по специальной цене", — рассказал Ляшко.

По его словам, на сегодня в мире 25 вакцин-кандидатов исследуются клинически и шесть из них приблизились к финальной стадии.

"Результаты мы ожидаем до конца года, и серийное производство должно начаться, надеемся, в начале 2021-го , и вакцины должны появиться, в частности, в Украине для профилактики распространения коронавирусной болезни", — подчеркнул представитель Минздрава.

Виктор Ляшко также обратил внимание на то, что сейчас команда Владимира Зеленского проводит переговоры с другими производителями вакцин, чтобы закупить их дополнительно. Что важно, недавно стало известно, что несколько стран, такие, как CША, Великобритания, Япония и страны Евросоюза, уже договорились о закупке 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса, хотя ее пока не создали.

По словам ученых, количество выявленных больных людей в Украине на конец августа 2020 достигнет уровня примерно 110-115 тысяч.

"Такой характер распространения коронавируса может быть замедлен только в том случае, если сформируется коллективный иммунитет примерно у 60-70% населения. Природное течение этого процесса может происходить в течение года. Его ускорение возможно лишь в результате массовой вакцинации населения", — предполагают ученые.