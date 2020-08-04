Все украли - люди Путина вляпались в резонансный международный скандал

Иностранным журналистам удалось узнать новую шокирующую инофрмации о действиях комнады российского президента Владимира Путина. Агентство Reuters, со ссылкой на свои анонимные источники, заявило о том, что секретные документы, касающиеся торговли между США и Великобританией, утечка которых произошла накануне британских выборов в 2019 году, были украдены российскими хакерами из электронной почты бывшего министра торговли Лиама Фокса. По словам источников, хакеры получали доступ к аккаунту несколько раз в период с 12 июля по 21 октября прошлого года. Стоит обратить внимание на то, что сейчас уже проводится расследование — какую российскую группу или организацию считают ответственными, не сообщается, но хакерская атака имела признаки операции, которая спонсировалась людьми Путина. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Среди украденной информации было шесть траншей документов, которые детально описывают британские торговые переговоры с США. Источники сообщили, что почтовый аккаунт был взломан с помощью так называемого "фишинга" сообщения, через которое хакеры получили пароль и данные для входа в систему. Источники утверждают, что неясно, были ли хакеры, похитившие торговые документы, теми же людьми, которые позже слили их в интернет", — говорится в сообщении.

Что важно понимать, глава МИД Великобритании Доминик Рааб подтвердил информацию о вмешательстве в прошлом месяце, подчеркнув, что "российские актеры" стремились вмешаться в выборы "с помощью онлайн-распространения незаконно полученных правительственных документов". Пока не уточняется, какие учетные записи Фокса были сломаны и когда это впервые произошло. Не ясно, был ли Фокс, который все еще является членом парламента, министром в то время.

"Ведется уголовное расследование по поводу того, как были получены документы, и было бы неуместно комментировать больше... правительство располагает очень надежными системами для защиты ИТ-систем должностных лиц и персонала", — заявили британсике политики.