Мы стоим перед катастрофой - в ООН бьют тревогу из-за новой угрозы

Глобальная эпидемия коронавирус COVID-19 нанесла сокрушительный удар по мировой экономике. В то же время Организация Объединенных Наций обратила внимание на катастрофические последствия с гуманитарной стороны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Associated Press.

По словам генерального секретаря Антониу Гутерриша, студенты и школьники не смогли заниматься собственным образованием как минимум в 160 странах мира. Очевидной причиной стал жесткий карантин, благодаря которому власть пыталась сдержать распространение инфекции.

Проблемы с учебным процессом затронули около миллиарда людей. Это — самое большое нарушение образования за человеческую историю.

"Теперь мы стоим перед катастрофой поколений, которая может растратить численный человеческий потенциал, подорвать десятилетия прогресса и усилить укоренившееся неравенство", — отметил Гутерриш.

Он пояснил, возвращения школьников и студентов за парты в образовательные учреждения должно стать приоритетом после того, как пандемия окажется под контролем. Конечно, для того необходимо установить жесткие правила безопасности и отслеживать их соблюдение.

Также решать проблемы, согласно заявлению генсека ООН, необходимо путем прямого диалога между педагогами, администрацией, родителями и опекунами.

Напомним, карантин много мировых стран начали вводить на грани зимы и весны 2020 года. С начала пандемии на планете установили свыше 18,2 миллиона диагнозов COVID-19 .

Через карантинные ограничения сорвался учебный процесс в школах в привычном формате, массовые мероприятия — культурные и спортивные, остановили работу заведения общественного питания и развлечений. Лишь в конце весны режим ослабили.

Тем временем глобальная эпидемия ускоряет обороты.

Как сообщал ONLINE.UA, новый учебный год в Украине начнется с 1 сентября и власти страны уверена, что пойти в школу смогут почти все ученики, кроме тех, кто живет в регионах, включенных в "красную" зону. Правительство пока разрабатывает три сценария обучения в Украине в новом учебном 2020-2021 году.