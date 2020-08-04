Мы уже договорились - власть порадовала украинцев прекрасной новостью

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился с украинскими гражданами замечательной новостью — он официально сообщил о том, что Украина и Молдова наконец смогли договориться восстановить двусторонние консультации для решения проблемных вопросов между двумя странами. Об этом украинский дипломат рассказал на брифинге с молдавским коллегой Олегом Цулей, который состоялся 4 августа, передает ONLINE.UA.
"Я очень рад, что нам удалось договориться восстановить, я бы даже сказал реанимировать заседания и консультации, посвященные решению проблемных вопросов в наших отношениях, прежде всего по пакетной договоренности, которая касается Днепровской ГЭС, по дороге Одесса-Рени", — подчеркнул глава МИД Украины.
Его коллега из Молдовы обратил внимание на то, что основой для двусторонних отношений остается общий евроинтеграционный вектор.
Кроме того, он подчеркнул, что двусторонние торговые отношения требуют активизации и заявил, что предложил созвать межправительственное заседание по вопросам торгово-экономического сотрудничества в Кишиневе. По словам Цули, он отдельно обсудил с Кулебой вопросы безопасности, в том числе ситуацию на Донбассе и в Крыму.
"Молдова неизменно продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Я также поблагодарил Украину за оказанную Молдове поддержку в контексте определения некоторых решений в процессе Приднестровского урегулирования", — добавил Олег Цуля.
Как сообщал ONLINE.UA, заместитель главы МИД Евгений Енин поделился важной новостью с украинцами — он заявил, что в Киеве завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Ирана в деле о сбитии украинского самолета МАУ.