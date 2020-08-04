Новости

Лента новостей

Мы уже договорились - власть порадовала украинцев прекрасной новостью

Политика | Читати новину українською
Мы уже договорились - власть порадовала украинцев прекрасной новостью Фото: pixabay.com

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился с украинскими гражданами замечательной новостью — он официально сообщил о том, что Украина и Молдова наконец смогли договориться восстановить двусторонние консультации для решения проблемных вопросов между двумя странами. Об этом украинский дипломат рассказал на брифинге с молдавским коллегой Олегом Цулей, который состоялся 4 августа, передает ONLINE.UA.

"Я очень рад, что нам удалось договориться восстановить, я бы даже сказал реанимировать заседания и консультации, посвященные решению проблемных вопросов в наших отношениях, прежде всего по пакетной договоренности, которая касается Днепровской ГЭС, по дороге Одесса-Рени", — подчеркнул глава МИД Украины.

Его коллега из Молдовы обратил внимание на то, что основой для двусторонних отношений остается общий евроинтеграционный вектор.

"Подписав план двусторонних межминистерских консультаций на 2021-2022 годы, мы дали еще один сигнал наших намерений углубить украинские-молдавские отношения. Документ предусматривает систематические контакты экспертов на всех уровнях", — отметил Олег Цуля.

Кроме того, он подчеркнул, что двусторонние торговые отношения требуют активизации и заявил, что предложил созвать межправительственное заседание по вопросам торгово-экономического сотрудничества в Кишиневе. По словам Цули, он отдельно обсудил с Кулебой вопросы безопасности, в том числе ситуацию на Донбассе и в Крыму.

"Молдова неизменно продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Я также поблагодарил Украину за оказанную Молдове поддержку в контексте определения некоторых решений в процессе Приднестровского урегулирования", — добавил Олег Цуля.

Как сообщал ONLINE.UA, заместитель главы МИД Евгений Енин поделился важной новостью с украинцами — он заявил, что в Киеве завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Ирана в деле о сбитии украинского самолета МАУ. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Молдова, двусторонние заседания, консультації, МИД Украины, Дмитро Кулеба, переговори
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 74219 +1061
Выздоровели 40613 +737
Летальные 1764 +26

Данные МОЗ Украины
Обновлено:13:11, 04.08.2020

Курс валют 04.08.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,73
27,79
27,85
EUR
32,7
32,77
32,84
GBP
36,25
36,32
-
RUB
0,38
0,38
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...