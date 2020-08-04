Мы уже договорились - власть порадовала украинцев прекрасной новостью

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился с украинскими гражданами замечательной новостью — он официально сообщил о том, что Украина и Молдова наконец смогли договориться восстановить двусторонние консультации для решения проблемных вопросов между двумя странами. Об этом украинский дипломат рассказал на брифинге с молдавским коллегой Олегом Цулей, который состоялся 4 августа, передает ONLINE.UA.

"Я очень рад, что нам удалось договориться восстановить, я бы даже сказал реанимировать заседания и консультации, посвященные решению проблемных вопросов в наших отношениях, прежде всего по пакетной договоренности, которая касается Днепровской ГЭС, по дороге Одесса-Рени", — подчеркнул глава МИД Украины.

Его коллега из Молдовы обратил внимание на то, что основой для двусторонних отношений остается общий евроинтеграционный вектор.

"Подписав план двусторонних межминистерских консультаций на 2021-2022 годы, мы дали еще один сигнал наших намерений углубить украинские-молдавские отношения. Документ предусматривает систематические контакты экспертов на всех уровнях", — отметил Олег Цуля.

Кроме того, он подчеркнул, что двусторонние торговые отношения требуют активизации и заявил, что предложил созвать межправительственное заседание по вопросам торгово-экономического сотрудничества в Кишиневе. По словам Цули, он отдельно обсудил с Кулебой вопросы безопасности, в том числе ситуацию на Донбассе и в Крыму.

"Молдова неизменно продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Я также поблагодарил Украину за оказанную Молдове поддержку в контексте определения некоторых решений в процессе Приднестровского урегулирования", — добавил Олег Цуля.

Как сообщал ONLINE.UA, заместитель главы МИД Евгений Енин поделился важной новостью с украинцами — он заявил, что в Киеве завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Ирана в деле о сбитии украинского самолета МАУ.