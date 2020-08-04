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В МОЗ объяснили, как регионы будут выходить из красной зоны - что следует знать

Украина | Читати новину українською
В МОЗ объяснили, как регионы будут выходить из красной зоны - что следует знать Карантин (фото — pixabay.com)

С 1 августа в Украине ввели новый режим адаптивного карантина, который распределяет регионы по нескольким зонами. Главный санврач Виктор Ляшко объяснил, как отдельные районы будут выходить из наиболее суровой "красной зоны". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его брифинг 4 августа.

По словам чиновника, существуют 4 показателя, по которым определяют эпидемическую ситуацию. В этом перечне:

  • заполненность коек;
  • количество тестирований;
  • доля положительных тестов на COVID-19;
  • показатели динамики роста количества случаев за неделю (в сравнении с предыдущим).

"Если область 5 дней подряд не отвечает национальным критериям: или есть превышение, или, наоборот, снижение по определенным критериям, эта область относится к зоне, которая затем разлагается на административно-территориальные единицы, в которых рассчитывается влияние и вклад каждой административно-территориальные единицы в общую несоответствие этим критериям", — пояснил Ляшко.

Он добавил, соответственно вкладу, в зависимости от процентного значения, регионы распределяют между "зеленой", "желтой", "оранжевой", "красной" зон.

"С красной зоны можно выйти, если 3 дня подряд область, на уровне всей области, соответствует требованиям национальных показателей... Для того, чтобы область придерживалась этих показателей, нужно делать то, что прописано в постановлении Кабинета министров Украины, — проводить и придерживаться ограничительных противоэпидемических мероприятий, которые четко определены", — добавил санврач.

По состоянию на утро во вторник, 4 августа, в Украине подтвердили 74 219 случаев COVID-19.

Как сообщал ONLINE.UA, вакцину против коронавирус COVID-19 разрабатывают одновременно за несколькими проектами. Украина может претендовать на препарат уже в начале 2021 года, если зарегистрируется официально. Подробности — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, карантин, Минздрав, Виктор Ляшко, коронавірус, адаптивный карантин
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Обновлено:15:11, 04.08.2020

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