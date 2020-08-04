Беларусь объявила срочные военные сборы на границе с РФ - в чем дело

Министерство обороны Беларуси неожиданно для всех заявило о проведении военных сборов в Витебской области. Стоит обратить внимание на то, что она расположена на границе с Россией. Согласно последним данным, сборы стартуют уже 11 августа. Что интересно, несмотря на усиленный контроль на границах Беларуси после задержания российских наемников ЧВК "Вагнера", в Минобороны Беларуси продолжают утверждать, что сборы не являются срочными, а имеют плановый характер. Эту информацию уже подтвердила пресс-секретарь Минобороны страны Наталья Гаврусик, информирует ONLINE.UA со ссылкой на российское информагентство ТАСС.

"Подготовка военно-учебного резерва на сборах — это процесс, который в вооруженных силах идет непрерывно. Военнообязанные постоянно призываются на сборы различной продолжительности в течение года", — заявила пресс-секретарь белорусского ведомства. По ее словам, плановые сборы проходят и в августе. В частности, в Витебской области они начнутся 11 августа.

Как известно, 29 июля в Беларуси задержали более трех десятков иностранных граждан. Они оказались боевиками ЧВК "Вагнера". Стоит обратить внимание на то, что прибыли наемники из России и жили в санатории "Белорусочка" под Минском.

По мнению команды Александра Лукашенко, главной целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. В частности, их подозревают в подготовке теракта. Кроме того, российских наемников связывают с оппонентами Лукашенко Тихановским и Сташевским. Стоит обратить внимание на то, что имена многих из задержанных вагнеровцев есть в украинской базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил. СНБО Украины планирует добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер" в Украину. В СБУ уже подтвердили эти планы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что известный гражданский деятель и предприниматель Валерий Цепкало, которого ЦИК Беларуси не зарегистрировал кандидатом в президенты, публично обвинил действующего белорусского лидера Александра Лукашенко в том, что он всеми возможными способами пытается спровоцировать начало "майдана" в стране.