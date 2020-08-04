Twitter грозит ошеломляющий многомиллионный штраф - в чем его подозревают

Компанию Twitter могут жестко оштрафовать — сумма наказания будет колебаться от 150 до 250 миллионов долларов США. Причиной стало подозрение в использовании личных данных пользователей ради рекламы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Сейчас представители Федеральной торговой комиссии США планируют провести проверку. Штраф может стать результатом этого процесса.

Компания подтвердила, что получила проект жалобы ведомства. В документе упоминаются нарушения, зафиксированные с 2013 до 2019 года.

По мнению комиссии, администрация блога ввела пользователей в заблуждение относительно политики использования личных данных. В то же время эксперты добавили, такие действия могут быть умышленными.

Напомним, в середине июля Twitter оказался под ударом хакеров. Злоумышленники захватили контроль над аккаунтами многих известных лиц — основателя Microsoft Билла Гейтса, руководителя SpaceX и Tesla Илона Маска, певца Канье Веста.

В последующие несколько суток администрация заблокировала все аккаунты, к которым пытались изменить пароли в течение предыдущего месяца.

В Twitter решили усилить меры безопасности, поскольку причиной взлома стали аккаунты отдельных работников компании.

Как сообщал ONLINE.UA, представители Twitter решили добавить в микроблог особый режим. Он будет доступен пользователям по платной подписке. Отмечается, что причина таких нововведений — негативные финансовые итоги последних месяцев. Объемы убытков за второй квартал составили около 124 миллионов долларов США.

Отмечается, что официального и окончательного решения относительно платной подписки еще нет. Сейчас представители компании планируют изучать финансовые показатели, чтобы оценить необходимость и эффективность инициативы по подписке.