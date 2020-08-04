Она уже всех достала - у команды Зеленского окончательно лопнуло терпение

Советник глава Офиса президента Андрея Ермака по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк продолжает активно отрицать тот факт, что команда украинского лидера Владимира Зеленского использует ботов в соцсетях. Кроме того, он добавил, что Офис президента не ведет телеграмм-каналы. По словам Подоляка, ему для работы не нужна армия ботов. Кроме того, он обратил внимание на то, что может быть группа 10-15% населения, которая всегда рада "любой власти" и поэтому именно она может выражать в соцсетях поддержку Зеленскому и его команде. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"Я считаю, что Офис президента должен максимально дистанцироваться от любых медийных площадок с точки зрения владения ими, неважно формальных или нет. Мне не нужно обладать площадкой. Я вам дам лучше информацию. А вы уже посмотрите, нужна она вам или нет... А если у меня будет две своих медийных площадки, то скажите, что я получаю? Аудитория ведь не будет развиваться на двух площадках. Ботов нет. Вы не видите проблему нашу? У нас до сих пор есть одна армия ботов — это Петра Алексеевича. Она уже всех достала в соцсетях. Эти соцсети невозможно построить как диалоговые площадки", — посетовал представитель команды Владимира Зеленского.

Стоит обратить внимание на то, что 18 июня перед судом об избрании меры пресечения в деле о возможном незаконном назначении главы Службы внешней разведки бывший украинский лидер Петр Порошенко неожиданно для всех заявил, что против него возбудили дело за "разжигание религиозной розни" по факту получения Томоса украинский автокефальной церковью. Впоследствии ГБР подтвердило открытие дела Службой безопасности Украины еще в 2019 году — эта новость шокировала многих украинцев. 28 июля бывший украинский лидер Петр Порошенко выступил еще с одним громким заявлением — политик подчеркнул, что считает производства по получению Томоса для Православной церкви Украины доказательством того, что в команде действующего главы государства Владимира Зеленского на ключевых должностях работают люди, которые лоббируют интересы российской церкви в Украине.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, 6 человек подозревают в нанесении 196,8 млн гривен ущерба государству в деле о выдаче окружению бывшего украинского лидера Петра Порошенко разрешения на добычу газа по заниженной цене.