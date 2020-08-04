Будет полыхать - Лукашенко шокировал откровенным заявлением о России

Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил России массивной дестабилизацией по всей стране. Он добавил, что такой сценарий вероятен в случае соответствующих инцидентов в его республике. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его Послание к народу.

"Будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело", — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, российские наемники, недавно задержали в Беларуси, не собирались направляться в другие страны. "Вагнерівців" намеренно отправили до соседнего государства накануне президентских выборов 9 августа.

"Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье — про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать", — подчеркнул Лукашенко.

Президент РБ утверждает, что наемники "рассказали все". Билеты в Стамбул те приобрели для прикрытия. Против Беларуси "брошены миллиардные ресурсы, новейшие технологии", резюмировал он.

Напомним, группу из 33 человек задержали на туристической базе недалеко от Минска. Российская сторона опровергла, что они — наемники, близкие к Кремлю. МИД РФ и дипломаты настаивают, что "русские" воспользовались Беларусью как транзитом — пытались попасть в другие страны.

Позже выяснилось, что несколько наемников принимали участие в войне на Донбассе со стороны агрессора. Украинская сторона планирует официально Минск спросить об их экстрадиции, учитывая тяжесть преступлений.

Как сообщал ONLINE.UA, Беларусь потеряла ошеломляющие суммы денег в результате так называемых "нефтяных разборок" с Россией. Президент республики Александр Лукашенко публично упрекнул этим и добавил, сумма убытков достигает 600 миллионов долларов США.