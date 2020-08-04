Россия идет на обострение - шокирующие новости поступили с Донбасса

Оккупационное командование на Донбассе не заинтересованы в поддержке нового режима тишины. Российская власть накануне перебросила в ОРДЛО новую партию техники и вооружения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сведения Министерства обороны.

По данным разведки, речь идет о поставках оружия, боеприпасов, горюче-смазочных ресурсов и другой продукции однозначно военного назначения.

"В частности, в течение прошлой недели до соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск доставлено не менее 10 единиц боевой бронированной техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием, боеприпасами и военным имуществом и около 1 тысячи тонн топлива", — пояснили в Минобороны.

Также известно о ротации личного состава отдельных подразделений на территории оккупированной Донетчины и Луганщины. Группы наемников-россиян прибыли для комплектования ряды так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, с 27 июля в зоне проведения Операции Объединенных сил стало действующим новое перемирие. Украинское командование отмечает, что стороны в целом его придерживаются, зафиксированы лишь отдельные инциденты, которые не причинили вреда бойцам ВСУ.

За сутки в понедельник, 3 августа, например, враг предпринял три огневые провокации.

"В частности, на Луганском направлении в утреннее время один выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил около Южного, а вечером еще один выстрел, теперь уже из подствольного гранатомета, раздался вблизи Майорская. Неподалеку Марьинки, что на Донецком направлении, пять неприцільних выстрелов из стрелкового оружия был слышен после полудня", — добавили в ведомстве.

Украинские силы не отвечали на эти обстрелы.

Как сообщал ONLINE.UA, в Минобороны напомнили, что Россия уже седьмой год использует оружие не только против украинских защитников, но и против мирного населения оккупированных территорий, а увеличение поставок будут свидетельствовать только о прямую агрессию и поддержку террористической деятельности на уровне государства.