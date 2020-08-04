Это произошло: Путин получил новый козырь против Украины

4 августа оправдались худшие ожидания украинской власти — официально стало известно, что в Дании апелляционный суд не получил жалоб на решение, которое позволяет россиянам достроить Северный поток-2 . Таким образом компания Nord Streem 2 AG и команда российского президента Владимира Путина могут продолжить строительство скандального газопровода. Что важно понимать, чтобы работы остановили — должно быть обжалование решения, которое бы запретило использовать суда с якорями в районе острова Борнхольм. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российский "ТАСС".

"Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получала никаких апелляций на решения, которое позволит Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями", — заявила представитель совета Клара Агнес троллей Миккельсен.

Стоит обратить внимание на то, что часть Балтийского моря недалеко от острова Борнхольм после Второй мировой войны была одним из крупнейших "кладбищ" оружия и взрывчатки — это значит, что использовать суда с якорями там может быть очень опасно.

"Вместе с тем это необходимо для прокладки газопровода, а затем на это нужно было разрешение местных властей", — говорится в сообщении.

Как уже отмечалось ранее, РФ строит газопровод Северный поток-2 в Германию в обход Украины. Стоит обратить внимание на то, что он будет проходить через Балтийское море территориями России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Пока строительство заморозили, однако в случае его завершения команда Владимира Путина сможет получить возможность поставлять весь свой газ через Балтийское море в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Официальный Киев опасается, что после запуска Северного потока-2 РФ вообще может отказаться от украинской трубы, транзит которой приносит бюджету примерно 3 миллиарда долларов ежегодно. Что важно понимать, строительство газопровода завершено более чем на 90%. Однако РФ не может достроить его из-за санкций США против фирм, участвующих в строительстве Северного потока-2 .

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