Эксперты назвали лучшего футбольного тренера - неожиданный выбор

Эксперты французского спортивного издания l’equipe составили новый рейтинг лучших футбольных тренеров современности. Они считают, что первый среди всех коллег — Зинедин Зидан, который руководит мадридским "Реалом". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание.

Интересно, что легендарный французский спортсмен обошел не менее популярных Юргена Клоппа из "Ливерпуля" и Пепа Гвардиолу из "Манчестер Сити".

По мнению журналистов, Зидан с 2016 до 2018 лет подряд три раза становился обладателем кубка Лиги чемпионов с "Реалом". Вместе со своей командой он выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок Испании и одерживал две победы в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Мадридский клуб стал испанским чемпионом снова именно после возвращения французского тренера в 2019 году.

Сейчас "Реал" снова оценивают как одного из потенциальных лидеров Лиги чемпионов. Этап 1/8 финала мадридцы сыграют против "Манчестер Сити" Гвардиолы. В первом поединке "горожане" одержали победу с минимальным преимуществом 1:2. Ответный Матч планируется уже 7 августа, он начнется в 22:00.

Недавнюю победу "Реала" в Ла Лиге Зидан назвал одним из важнейших событий в жизни. Он утверждает, что испанскому чемпионату радуется даже больше, чем победе в Лиге чемпионов.

"Мы лучшие, потому что набрали наибольшее количество очков. Вот и все. Это один из лучших дней в карьере. Лига чемпионов — это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше, потому что Ла Лига — это потрясающе", — добавил тренер.

Как сообщал ONLINE.UA, штаб "Динамо" запланировал первые контрольные матчи после утверждения Мирча Луческу главным тренером клуба. Первым соперником станет ровенская команда "Верес", которая выступает за Вторую лигу. Интересные подробности — по ссылке.