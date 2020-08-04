Обратно уже не зайдет - украинцев предупредили о важных изменениях

Министерство инфраструктуры выступило с инициативой о остановки пассажирских поездов в "красных зонах" карантина. Недавно по этому поводу разразился скандал, поскольку железная дорога в Тернополе и Луцке оказалась заблокированной. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Общественное радио".

По словам министра Владислава Криклия, поезда будуть только выпускать пассажиров из вагонов в этих ограниченных локациях.

"Мне кажется надо было сообщить людям как будет курсировать поезд заранее. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было обеспечить высадку, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялась, понятно, что высадку сделать это не проблема. Человек может выйти из поезда, но обратно уже не зайдет и понятно, что откатывать на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике и я надеюсь, что завтра на правительстве такие изменения в постановления сделают", — пояснил он.

Группа из 85 пассажиров устроила настоящий бунт в поезде, который 3 августа шел из Херсона. Они ехали до Тернополя домой, однако остановку в городе неожиданно отменили — через внесение региона до "красной зоны". Среди людей были дети и лица с инвалидностью.

Напомним, новый режим адаптивного карантина стал действующим по всей стране с 1 августа. Он предусматривает распределение регионов по четырем зонам в соответствии с эпидемических показателей. Эти данные обновить еженедельно.

Несколько городов уже выступили против жестких ограничений, предполагает внесение в "красной зоны". Городская власть Луцка и Тернополя призвала пересмотреть правила, поскольку считает неприемлемым остановку общественного транспорта и закрытия заведений.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Владимир Зеленский требует от правительства разъяснения людям, для чего именно изменили формат адаптивного карантина. По его словам, украинцы должны понимать, зачем государство поделили на зоны по четырем категориям — от "зеленой" до "красной".