Никогда этого не будет - Лукашенко выступил со скандальным заявлением об Украине

Белорусский лидер Александр Лукашенко, кажется, ни дня не может прожить без неоднозначных заявлений о международных партнерах своей страны — на этот раз под горячую руку попала команда главы государства Владимира Зеленского. Президент Беларуси публично разнес вдребезги земельную реформу в Украине, а также обратил внимание на то, что не видит необходимости в приватизации земель. Кроме того, украинский рынок Александр Лукашенко назвал ошибкой и порождением нелегального бизнеса. Свою позицию по этому вопросу белорусский лидер озвучил в послании народу и Национальному собранию. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "БелТА".

Также Александр Лукашенко не забыл напомнить о том, что веками для Беларуси сельское хозяйство было визитной карточкой страны.