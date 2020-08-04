Никогда этого не будет - Лукашенко выступил со скандальным заявлением об Украине

Белорусский лидер Александр Лукашенко, кажется, ни дня не может прожить без неоднозначных заявлений о международных партнерах своей страны — на этот раз под горячую руку попала команда главы государства Владимира Зеленского. Президент Беларуси публично разнес вдребезги земельную реформу в Украине, а также обратил внимание на то, что не видит необходимости в приватизации земель. Кроме того, украинский рынок Александр Лукашенко назвал ошибкой и порождением нелегального бизнеса. Свою позицию по этому вопросу белорусский лидер озвучил в послании народу и Национальному собранию. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "БелТА".
Также Александр Лукашенко не забыл напомнить о том, что веками для Беларуси сельское хозяйство было визитной карточкой страны.
"Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда. Иди работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст", — заявил действующий президент перед выборами в Беларуси.
Земельный закон Лукашенко назвал "чужой ошибкой".
"Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?" — добавил он.
Стоит обратить внимание на то, что законопроект 2178-10 об открытии рынка земли в Украине парламент принял на внеочередном заседании 31 марта 2020 года. Это решение поддержали 259 народных избранников. Что важно понимать, уже со следующего года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.
Кроме того, накануне выборов, которые состоятся в Беларуси 9 августа, Александр Лукашенко не придумал ничего лучше, чем начать запугивать своих граждан и даже начал угрожать, что будет вынужден привлечь вооруженные силы для наведения общественного порядка в стране. Скандальный политик начал пугать своих граждан так называемым "украинским сценарием". Мол, страну охватит волна протестов и "майданов". Стоит отметить, что именно эти запугивания помогли Лукашенко выиграть президентские выборы 5 лет назад.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин приготовил для Беларуси после падения режима Александра Лукашенко.