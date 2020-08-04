Новый адаптивный карантин - в какой зоне окажется Киев

1 августа стало для Украины днем введения нового карантинного режима. Несколько значительных городов попали в так называемую "красную зону", однако не Киев — тот останется в "зеленой" следующими неделями. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

С соответствующей оценкой выступил Олег Рубан — руководитель управления Держпродспоживслужби столицы. По его словам, даже после следующего пересмотра, который планируют 7 августа, город будет соответствовать критериям "зеленой зоны".

"Пока ситуация такова, что в пределах показателей ожидается, что Киев останется в "зеленой" зоне. Точно будем знать в пятницу", — пояснил эксперт.

Следует напомнить, по состоянию на утро во вторник, 4 августа, в Киеве обнаружили 8 662 случаи COVID-19 . Из них активными остаются 5 480.

"Количество больных на коронавирус в Киеве увеличилось за минувшие сутки еще на 108 человек. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян. На сегодня в столице уже 8662 подтвержденных случая заболевания COVID-19 ", — объявил во время брифинга мэр Виталий Кличко.

Новый режим адаптивного карантина стал действующим по всей стране с 1 августа. Он предусматривает распределение регионов по четырем зонам в соответствии с эпидемических показателей. Эти данные обновить еженедельно.

Несколько городов уже выступили против жестких ограничений, предполагает внесение в "красной зоны". Городская власть Луцка и Тернополя призвала пересмотреть правила, поскольку считает неприемлемым остановку общественного транспорта и закрытия заведений.

Как сообщал ONLINE.UA, главный санврач Виктор Ляшко объяснил, как отдельные районы будут выходить из наиболее суровой "красной зоны". По словам чиновника, существуют 4 показателя, по которым определяют эпидемическую ситуацию.