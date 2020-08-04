Отпор будет самым жестким - Лукашенко шокировал мир бесстыдными угрозами

Белорусский лидер Александр Лукашенко в своем стиле начал снова угрожать митингующим. Действующий президент подчеркнул, что ответственность несут, как организаторы несанкционированных акций, так и рядовые участники. Об этом белорусский лидер сообщил во время обращения к белорусскому народу и парламенту, передает ONLINE.UA со ссылкой на "БелТА".

"Мы никому не закрываем рот. Любая критика, любые мысли, любые споры — все возможно, но в рамках закона. Мы не требуем ничего сверхъестественного: выполняй закон, который действует в стране. А если нарушил, реакция будет мгновенной, отпор — самым жестким", — начал угрожать президент Беларуси.

По мнению Александра Лукашенко, свою позицию нужно демонстрировать не на акциях протеста, а на избирательных участках

"Те, кто уже на электоральной стадии делает ставку на противостояние, делит народ на своих и чужих, разорвут сначала общество, потом страну на части", — добавил белорусский лидер.

Стоит также обратить внимание на то, что 24 июля Александр Лукашенко решился на неожиданное признание — он подчеркнул, что может привлечь вооруженные силы для наведения общественного порядка в стране. По его словам, он не хотел бы этого делать, но "всякое возможно". По словам скандального политика, все войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций.

"Госсекретарь США правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, затем майданов. На майдан, если своих нет (у нас мало "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном, в рамках ЧВК (частные военные компании, — ред.) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокации в тех или иных государствах", — заявил белорусский лидер.

Как сообщал ONLINE.UA, Александр Лукашенко выступил с очередным скандальным заявлением об Украине — на этот раз он начал критиковать решение команды Владимира Зеленского.