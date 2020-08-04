Ученые потрясли новой гипотезой о древней жизни на Марсе - что следует знать

Астрономы выступили с новой гипотезой относительно древней истории Марса. Группа канадских специалистов считает, что впадины и каньоны на поверхности Красной планеты — это не следы рек или других водоемов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Nature Geoscience.

По мнению экспертов Анны Грау Галофре, Марка Йеллинека и Гордона Осински, упомянутые геологические явления говорят о существовании на Марсе массивных ледников — это каналы от такой воды, которая скапливалась под льдом.

Гипотеза полностью противоречит выводам о существовании на Марсе теплого и влажного климата. Ее авторы основывали исследования на профилях підльодовикових каналов Канадского арктического архипелага.

"В течение последних 40 лет... считалось, что реки когда-то текли на Марсе, провоцируя эрозию и формирования впадин. Но на Марсе есть сотни долин и впадин, они очень отличаются друг от друга", — подчеркнула Грау Галофре.

Научная команда считает, что именно процессы на севере Канады очень похожи на геологическое образование Красной планеты. Арктический остров Девон они назвали "один из лучших аналогов Марса на Земле".

Специалисты исследовали более 10 тысяч марсианских долин благодаря новому алгоритму выявления типов эрозии.

"Наши результаты стали первым свидетельством большого подледниковой эрозии, вызванной стоком талых вод под древним ледяным щитом Марса. Только часть впадин соответствуют образцам, типичным для эрозии поверхностных вод, что резко контрастирует с традиционным представлением", — отметил Йеллинек.

Таким образом, Марс на самом деле мог быть миллионы лет назад ледяным миром, который был способен поддерживать примитивные формы жизни под тоннами льда.

Как сообщал ONLINE.UA, астрономы удивили новым заявлением о Солнце и вращение планет вокруг него. Они утверждают, что звезда на самом деле — не центр нашей системы.