Новости

Лента новостей

Большая вспышка - в ЕС шокировали заявлением о второй волне COVID-19

Мир | Читати новину українською
Большая вспышка - в ЕС шокировали заявлением о второй волне COVID-19 Коронавірус (фото — pikist.com)

На территории Эстонии началась вторая волна эпидемии коронавирус COVID-19. С соответствующим заявлением выступили представители департамента здоровья, основываясь на свежих данных по заболеваемости. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Postimees.

"Тем временем весьма незначительное количество случаев снова имеет тенденцию к росту, у нас крупная вспышка", — цитирует издание пресс-секретаря департамента Эйке Кингсепп.

По ее словам, сейчас эстонские власти начали обсуждение относительно вероятного усиления карантина.

Согласно последним данным, Эстония занимает 126-ю позицию по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. От начала пандемии там обнаружили 2 091 случай. За сутки 3 августа новых — 11. Известно о 63 смертельные инциденты и 1 937 тех, кто выздоровел.

Также схожее заявление сделали в Германии. Согласно информации немецкого объединения врачей Marburger Bund, вторая волна в стране началась, хотя она не настолько мощная в сравнении с первой, что была весной.

За сутки 3 августа на территории ФРГ подтвердили 879 новых больных. От начала эпидемии там установили более 211 тысяч диагнозов. Количество летальных случаев составило 9 156.

Напомним, по всей планете ввели карантинные ограничения для остановки распространения новой инфекции. Ограничения идут в основном с конца зимы или начала весны. Через несколько недель их начали ослаблять, однако сейчас нет страны, которая бы полностью отказалась от такого режима.

Общее количество случаев COVID-19 уже во вторник, 4 августа, составила более 18,2 миллиона.

Как сообщал ONLINE.UA, генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус обратил внимание на то, что по состоянию на сегодня в мире проходят разработки вакцин против коронавирус. Однако пока неизвестно, одна из них станет действительно эффективной в борьбе с возбудителем COVID-19, и это, по словам чиновника, важно понимать.

Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, Украина, пандемия, Евросоюз, эпидемия
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 74219 +1061
Выздоровели 40613 +737
Летальные 1764 +26

Данные МОЗ Украины
Обновлено:18:11, 04.08.2020

Курс валют 04.08.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,65
27,71
27,8
EUR
32,49
32,56
32,6
GBP
36,07
36,15
-
RUB
0,37
0,38
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...