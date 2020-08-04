Большая вспышка - в ЕС шокировали заявлением о второй волне COVID-19

На территории Эстонии началась вторая волна эпидемии коронавирус COVID-19 . С соответствующим заявлением выступили представители департамента здоровья, основываясь на свежих данных по заболеваемости. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Postimees.

"Тем временем весьма незначительное количество случаев снова имеет тенденцию к росту, у нас крупная вспышка", — цитирует издание пресс-секретаря департамента Эйке Кингсепп.

По ее словам, сейчас эстонские власти начали обсуждение относительно вероятного усиления карантина.

Согласно последним данным, Эстония занимает 126-ю позицию по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. От начала пандемии там обнаружили 2 091 случай. За сутки 3 августа новых — 11. Известно о 63 смертельные инциденты и 1 937 тех, кто выздоровел.

Также схожее заявление сделали в Германии. Согласно информации немецкого объединения врачей Marburger Bund, вторая волна в стране началась, хотя она не настолько мощная в сравнении с первой, что была весной.

За сутки 3 августа на территории ФРГ подтвердили 879 новых больных. От начала эпидемии там установили более 211 тысяч диагнозов. Количество летальных случаев составило 9 156.

Напомним, по всей планете ввели карантинные ограничения для остановки распространения новой инфекции. Ограничения идут в основном с конца зимы или начала весны. Через несколько недель их начали ослаблять, однако сейчас нет страны, которая бы полностью отказалась от такого режима.

Общее количество случаев COVID-19 уже во вторник, 4 августа, составила более 18,2 миллиона.