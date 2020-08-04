Большая вспышка - в ЕС шокировали заявлением о второй волне COVID-19

На территории Эстонии началась вторая волна эпидемии коронавирус
"Тем временем весьма незначительное количество случаев снова имеет тенденцию к росту, у нас крупная вспышка", — цитирует издание пресс-секретаря департамента Эйке Кингсепп.
По ее словам, сейчас эстонские власти начали обсуждение относительно вероятного усиления карантина.
Согласно последним данным, Эстония занимает
Также схожее заявление сделали в Германии. Согласно информации немецкого объединения врачей Marburger Bund, вторая волна в стране началась, хотя она не настолько мощная в сравнении с первой, что была весной.
За сутки 3 августа на территории ФРГ подтвердили 879 новых больных. От начала эпидемии там установили более 211 тысяч диагнозов. Количество летальных случаев составило 9 156.
Напомним, по всей планете ввели карантинные ограничения для остановки распространения новой инфекции. Ограничения идут в основном с конца зимы или начала весны. Через несколько недель их начали ослаблять, однако сейчас нет страны, которая бы полностью отказалась от такого режима.
Общее количество случаев
Как сообщал ONLINE.UA, генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус обратил внимание на то, что по состоянию на сегодня в мире проходят разработки вакцин против коронавирус. Однако пока неизвестно, одна из них станет действительно эффективной в борьбе с возбудителем