Может стать проблемой - ученые бьют тревогу после нового исследования коронавируса

Среди населения Италии уровень заболеваемости на коронавирус COVID-19 может в шесть раз превышать имеющиеся данные. Такие результаты получили специалисты после соответствующего исследования. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Local.

Согласно обнародованным данным, исследования провели представители Istat и Красного Креста, который участвовал от имени министерства здравоохранения страны.

Специалисты исследовали анализы крови около 65 тысяч человек. Уровень положительных тестов на COVID-19 достиг среди них 2,5%. Жители северного региона Ломбардия продемонстрировали показатель в 7,5%, Бергамо — примерно 24%. В то же время на Сицилии и Сардинии он не превысил 0,3%.

Согласно этой статистики эксперты сделали предположение, что в Италии инфицированными могли быть около 1,5 миллиона человек. Официальная статистика указывает на 248 229 случаев.

"2,5% может казаться низким показателем, но это может стать проблемой, если мы не будем осторожны. Это означает, что вероятность встретить кого-то положительного на вирус составляет 2,5%. Если я проконтактирую с 20 людьми, есть 50% вероятность, что я столкнусь с кем-то положительным", — цитирует издание президента Istat Джанкарло Блангиардо.

В то же время эксперты добавили, 27,3% людей с положительными тестами на коронавирус не имели никаких симптомов болезни. Такие выводы, как отметили в министерстве здравоохранения, подтверждает важность гигиены, социального дистанцирования и других противоэпидемических правил безопасности.

Напомним, Италия в начале весны стала одной из наиболее пораженных COVID-19 стран. Там ввели жесткий карантин, запрещающий без крайней нужды выходить на улицу.

Как сообщал ONLINE.UA, на территории Эстонии началась вторая волна эпидемии коронавирус COVID-19 . С соответствующим заявлением выступили представители департамента здоровья, основываясь на свежих данных по заболеваемости.

Также схожее заявление сделали в Германии. Согласно информации немецкого объединения врачей Marburger Bund, вторая волна в стране началась, хотя она не настолько мощная в сравнении с первой, что была весной.