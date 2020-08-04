У Путина дерзко ответили на угрозы Лукашенко - первые подробности

Недавно белорусский лидер Александр Лукашенко шокировал мир новым официальным заявлением — он рассказал о том, что боевики ЧВК "Вагнера", задержанные 29 июля в Беларуси, во всем признались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний. Кроме того, действующий президент страны обратился к команде главы Кремля Владимира Путина и отметил, что не собирается терпеть подобных выходок с их стороны. Официальная Москва не замедлила с ответом на угрозы Александра Лукашенко — официальная представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что вина 33 задержанных россиян в Беларуси ничем не доказана. Кроме того, она добавила, что Кремль боевиков ЧВК "Вагнера" в обиду не даст. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", — заявила скандальная российская дипломатка.

Нельзя также не обратить внимание на то, что 3 августа консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев неожиданно для всех стал утверждать, что задержанные в Беларуси боевики из частной российской армии направлялись в Венесуэлу.

"Каждый из задержанных заявил, что целью въезда в республику был транзитный проезд. 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул, после чего — в третью страну. Конечным пунктом назначения было одно из государств в латиноамериканском регионе. Они (задержанные — ред.) не понимают, абсолютно не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышали", — заявил российский дипломат.

4 августа стало известно, что Министерство обороны Беларуси неожиданно для всех заявилО о проведении военных сборов в Витебской области. Стоит обратить внимание на то, что она расположена на границе с Россией. Согласно последним данным, сборы стартуют уже 11 августа. Аналитики говорят, что решение Минска связано с обострением конфликта между Лукашенко и Путиным.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко отличился новым скандальным заявлением об Украине.