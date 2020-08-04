Киев возмутился новым международным скандалом, который коснулся России - что случилось

Правительство Черногории недавно начал ослаблять ограничения для стимулирования туризма и восстановления экономики. Местная власть внесла Россию в список стран, граждане которых могут посещать черногорские курорты без ограничений. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на телеканал RTСG.

Также в этот "зеленый список" попал Азербайджан. По словам руководителя Национальной туристической организации Желько Радака Кукавичича, это позволит "создать определенный туристический трафик в августе и сентябре".

В течение прошлогодних сентября и августа на черногорских курортах зарегистрировали около полумиллиона российских туристов.

В то же время для Украинской посещения Черногории возможно только с определенными ограничениями. Решение приняли, несмотря на то, что в Украине индекс заболеваемости COVID-19 достигает 72,8. На территории России почти вдвое выше — 127,2.

Этот факт не оставили без внимания в посольстве Киева в Черногории.

"Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в зеленой зоне. Без всяких условий, Карл, я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13-14 авиабортов в неделю, находится в ограниченных правах. Несмотря по нашему постоянную работу, украинским гражданам до сих пор запрещено путешествия а / т, и если читать внимательно правила, то даже запрещено самостоятельные путешествия самолетом, только в составе туристической группы. а для России въезд без дополнительных условий", — подчеркнул консул Михаил Шматов.

Напомним, по состоянию на начало августа страны Европы только начинают оправляться от режима закрытых границ и жесткого карантина. Украинцы до сих пор не могут въезжать в Евросоюз.

Как сообщал ONLINE.UA, министр внутренних дел Эстонии Март Хельме выступил с неожиданным заявлением — он отметил, что граждане Украины, которые нарушили правила самоизоляции, и их работодатели должны быть наказаны по всей строгости закона. Стоит обратить внимание на то, что главным условием въезда украинский в Эстонию был обязанность работодателя организовать их самоизоляцию.