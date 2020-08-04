Немедленно: власти Эстонии выдвинули новый ультиматум украинцам

В Эстонии не утихает громкий скандал вокруг украинских граждан, которые проигнорировали требования местной власти. Так, 3 августа глава эстонского МВД Март Хельме заявил, что украинцы, которые нарушили правила самоизоляции, и их работодатели должны быть наказаны по всей строгости закона. Что важно понимать, главным условием въезда украинцев в Эстонию была обязанность работодателя организовать их самоизоляцию. Однако в ходе проверки оказалось, что правила самоизоляции были нарушены 46 раз. 4 августа с отдельным заявлением выступил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу — он подчеркнул, что украинские рабочие, которые проигнорировали требование находиться в течение 14 дней на самоизоляции, должны быть немедленно высланы из страны. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на портал ERR.

"Иностранцы, нарушившие закон, должны быть немедленно высланы, а наложенные штрафы следует взыскать", — требует Рейнсалу.

По мнению дипломата, для того, чтобы количество подобных инцидентов не увеличивалось в геометрической прогрессии, государство должно иметь возможность контролировать и наказывать за нарушение существующих правил. Кроме того, глава МИД отметил, что существует не так много ограничений, которые защищают от вируса, поэтому относиться к ним следует очень серьезно.

Стоит отметить, что в ходе проведенной Департаментом здоровья и Департаментом полиции и погранохраны совместной проверки оказалось, что часть украинцев, прилетевших в Таллинн 21 июля спецрейсом для дальнейшей работы в Эстонии, нарушила правила самоизоляции. На эту скандальную ситуацию сразу же отреагировал министр внутренних дел Март Хельме.

"Это безответственное поведение, поскольку оно может нанести предприятиям и всему народу серьезный ущерб, если мы начнем снова вводить ограничения. Covid-19 снова поднимает голову, и мы должны делать все, чтобы уменьшить его распространение. Поэтому нарушителей правил самоизоляции следует привлечь к ответственности" , — заявил он.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, Минздрав озвучило важное предупреждение всем украинцам относительно пандемии коронавируса.