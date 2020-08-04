В Кабмине шокировали новой странной инициативой - к чему готовиться

Министерство юстиции вскоре организует громкий мероприятие, чиновники назвали большим распродажей украинских тюрем. Первым "лотом" станет "Ирпенский исправительный центр". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Пресс-служба ведомства.

По официальным данным, потрясающий продажу объектов начинается в четверг, 6 августа.

"Большая распродажа тюрем начинается! 6 августа 2020 в 11:00 состоится мероприятие, посвященное началу этого процесса. Он будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу — государственного учреждения" Ирпенский исправительный центр (№ 132) " , — отметили в Минюсте.

Участниками мероприятия станут непосредственно министр Денис малюська и его заместитель Елена Высоцкая.

"Они расскажут о планах дальнейших продаж и направления использования полученных от реализации тюрем средств", — отметили в пресс-служба.

"Ирпенский исправительный центр" находится в 14 километрах от Киева. С июня прошлого года объект находится в консервации. последних осужденных оттуда перевели еще год назад. Под распродажу подпадает исключительно недвижимость.

Малюська течение последних месяцев отметился несколькими громкими инициативами. Например, Минюст ввел "платные камеры" в СИЗО. За определенные деньги арестованы смогут с большим комфортом находиться под стражей.

Как сообщал ONLINE.UA, попасть в элитных камер могут не все. Для тех людей, совершивших тяжкие преступления, платные камеры закрыты. В VIP-камерах СИЗО побывал министр юстиции Денис малюська. Он показал, какие у них условия, а также уточнил, сколько стоит место в таких "апартаментах".

В камерах есть кровати, душ, телевизор, холодильник, микроволновая печь, стиральная машина, полы застелены ковровыми дорожками.