Это аномалия - украинцев предупредили о новой опасности

Украинские эксперты начали бить тревогу из-за новой серьезной проблемы — по их словам, в Карпатах за весь снеголавинный сезон 2019-2020 года не сошло ни одной лавины. Специалисты обращают внимание на то, что это аномальное явление. Об этом сообщает Facebook-страница снеголавинной ситуации в украинских Карпатах, передает ONLINE.UA.

"В Карпатах снеголавинные сезон 2019-2020 года был аномальным за весь период наблюдений по всем параметрам: как по высоте снежного покрова, так и по температурныму режиму, осадкам и другим параметрам. В течение снеголавинного сезона не зафиксировано схождение ни одной лавины", — говорится в сообщении.

Метеорологи опубликовали отчет, согласно которому зимний сезон в украинских горах был теплым, малоснежным и кратковременным. Стоит обратить внимание на то, что главной причиной отсутствия лавин, кроме малоснежной зимы, называют зарастание склонов гор кустарниковыми растениями, отсутствие значительных метелей и оттепелей. Кроме того, отмечается, что за весь сезон синоптики ни разу не объявляли IV и V уровень снеголавинной опасности.