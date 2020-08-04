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Это аномалия - украинцев предупредили о новой опасности

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Это аномалия - украинцев предупредили о новой опасности Фото з відкритих джерел
Украинские эксперты начали бить тревогу из-за новой серьезной проблемы — по их словам, в Карпатах за весь снеголавинный сезон 2019-2020 года не сошло ни одной лавины. Специалисты обращают внимание на то, что это аномальное явление. Об этом сообщает Facebook-страница снеголавинной ситуации в украинских Карпатах, передает ONLINE.UA.
 
"В Карпатах снеголавинные сезон 2019-2020 года был аномальным за весь период наблюдений по всем параметрам: как по высоте снежного покрова, так и по температурныму режиму, осадкам и другим параметрам. В течение снеголавинного сезона не зафиксировано схождение ни одной лавины", — говорится в сообщении.
 
Метеорологи опубликовали отчет, согласно которому зимний сезон в украинских горах был теплым, малоснежным и кратковременным. Стоит обратить внимание на то, что главной причиной отсутствия лавин, кроме малоснежной зимы, называют зарастание склонов гор кустарниковыми растениями, отсутствие значительных метелей и оттепелей. Кроме того, отмечается, что за весь сезон синоптики ни разу не объявляли IV и V уровень снеголавинной опасности.
 
Стоит напомнить, что 8 июня, в разгар лета, в Украине снова выпал снег — погода испортилась во Львовской области. Там две деревни, Гребенив и Коростив, засыпало градом и снегом. Местные жители не скрывали, что шокированы выходками погоды. Они жалуются, что осадки повредили фрукты и овощи, которые только начали созревать.
 
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине в первый день лета выпал снег. Тогда зима не хотела уходить с высокогорья Карпат.
 
Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, климат, Карпаты, зима, снег, горы, опасность, лавина, аномалія
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Обновлено:20:11, 04.08.2020

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