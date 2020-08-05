Гороскоп на 05 августа для всех знаков зодиака

Если вы встретите Водолея, который абсолютно лишен энергии и сил, у которого нет желаний и который перестал мечтать — это не потому, что он унылый слабак. А потому, что этот Водолей был очень сильным слишком долго... когда Водолеи хотят уйти от реальности, они уходят в себя...

Когда Дева что-то спрашивает — лучше ответить правду, так как очень велика вероятность, что она уже знает ответ. мудрость Дев в совокупности с хитростью даёт такой эффект, какой не может дать ни одно высшее образование. цените Дев, которые дают вам второй шанс. Это значит, что их любовь настолько сильна, что сердцу хватает сил дать вам новую попытку. Дева никогда особо не переживает о том, что в её судьбе много трудностей. Она их, как вообще все в своей жизни, использует для продвижения вперёд. лучшее окончание спора с Девой — притвориться мёртвым.

Большинство Козерогов считают, что существует возрастная дискриминация: чем старше Козерог, тем больше он ребёнок. "Ну и что, что мне не 9 лет, — я тоже хочу попрыгать на батуте!" Козероги любят странных людей. Этот анекдот про Козерогов: "они не любят , когда к ним прикасаются просто так: или между вами что-то есть, или вы кот, или "не трогайте меня, пожалуйста"

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 05 августа, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 05 августа 2020 года для Овнов

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что вы от него ждете и, главное, зачем. Потому что ваши ожидания, с его точки зрения, будут более чем нелогичными, необоснованными и непонятными. Что из этого получится, звезды не говорят. Придется разбираться самостоятельно.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вас будут подгонять мелкие но неотложные проблемы. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться осторожно, мелкими шагами, ибо есть вероятность зайти совершенно не в ту степь.

Гороскоп здоровья для Овнов

Лучше сегодня особенно усиленно поддерживать свой иммунитет на высоте, чем потом в срочном порядке пытаться поставить себя на ноги, когда болезнь уже свалила вас. Ведь сейчас самые простые меры помогут вам чувствовать себя отлично и забыть про простуды.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вы будете просто блистать своими профессиональными навыками и недюжинными знаниями в той области, в которой вы работаете. Блистайте, но помните о том, что не стоит задевать чужое самолюбие, кто-то может оказаться уязвленным вашей самоуверенностью, а это — прямой путь конфликту.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня поглощение пищи должно сопровождать иное, не менее завлекательное развлечение. Постарайтесь припомнить, вы сегодня никуда не приглашены? Нет? Странно, вероятность оказаться в гостях весьма высока. Тогда устраивайте вечеринку сами, да такую, чтобы и стол был вкусный, и напитки веселящие, и музыка, и танцы, и так далее и тому подобное.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 05 августа 2020 года для Тельцов

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Вы будете склонны слишком активно пользоваться зубами, в то время как именно сегодня они требуют очень аккуратного обращения. Помните об этом, обгрызая аппетитную косточку. Одно неверное движение, и ваш дантист станет несколько богаче. И уж чего точно не следует делать — это грызть орехи, пытаться вскрыть бутылки зубами или перекусить нечто, перекусыванию не подлежащее.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня вам следует вспомнить классику — бойтесь данайцев, дары приносящих. Иначе говоря, в этот день вам следует остерегаться тех, кто пытается отвлечь ваше внимания от сути происходящего и отвести вас от разговора с конкретными фактами различными презентами.

Общий гороскоп для Тельцов

Окружающие с радостью воспользуются вашей жилеткой в качестве носового платка. Сострадание состраданием, но сколько ж можно?! Не будьте слишком мягким в подобных вопросах.

Любовный гороскоп для Тельцов

Будьте улыбчивы и радостны несмотря ни на что. Ваш любимый человек, равно как и другие ваши близкие и родные это оценят и примут к сведению, а значит, не будут досаждать вам надоедливыми вопросами из серии "что случилось". Заодно и настроение поднимется.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Тельцы будут склонны отыскивать признаки недомогания там, где их, вроде, и нет. И обязательно найдется человек, который вам об этом скажет. Не слушайте — просто нынче вы чувствительнее, чем обычно. Возможно, проблема станет заметной позже — и нет ничего дурного в том, чтобы обнаружить ее прямо сейчас.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 05 августа 2020 года для Близнецов

Гороскоп здоровья для Близнецов

Такая неприятность, как аллергия, знакома в той или иной степени практически всем. Сегодня она представляет реальную опасность для вас. Притом, возможно, откроются какие-то новые провоцирующие факторы. Не удивляйтесь, если к вечеру начнет чесаться все тело, это аллергия на работу.

Общий гороскоп для Близнецов

Вас захлестнула мерзкая липкая волна аглицкого сплина (русской хандры). Побудьте на людях, получите радость от общения с ближними. Сегодня возможно даже начало очередного романа.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

За этот день вы потратите массу энергии, восстанавливать которую к вечеру, быть может, будет уже и не нужно — на то сон существует, а вот успокоить замученный беготней организм весьма желательно. Рекомендуем яблочный глинтвейн (горячую смесь натурального яблочного сока, хорошего сухого красного вина и полагающихся к случаю приправ) — напиток приятный во всех отношениях, да и некрепкий, что особенно ценно с устатку.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня ваш любимый человек тщательно продумает модель своего поведения по отношению к вам, поэтому не стоит даже пытаться повернуть сценарий в ту сторону, которая будет выгодна вам. Скорее всего, вы зря потратите время и нервы — и его расстроите без меры. Игра не стоит свеч.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодняшний день принесёт вам массу впечатлений. Это отличное время для закладки фундамента своего собственного дела, он также хорош для вообще любых активный действий. Заряжайте своей энергией окружающих, ведь сегодня вы просто сгусток положительных эмоций.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 05 августа 2020 года для Раков

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день у Раков может оказаться несколько больше проблем, чем вы ожидали, однако это не помещает вам радоваться жизни и наслаждаться вашим здоровым состоянием. Однако помните, что из любого правила существуют исключения...

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вам показана высокая физическая активность. А чтобы не было скучно, привлеките к этому полезному занятию еще кого-нибудь.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня ваш любимый человек будет ревновать вас, но не к другу, не к коллеге и не к соседу, а к хобби или работе. Постарайтесь доказать вашей половинке, что она для вас очень важна, но и дело вы бросить не можете. Высшим пилотажем будет придуманное вами доказательство того, что дело это способствует благополучию вашего тандема.

Кулинарный гороскоп для Раков

Избегайте сегодня употребления большого количества чая, кофе и уж тем более специализированных тонизирующих напитков. День и без того обещает быть достаточно неспокойным, и вряд ли подобные вещи помогут вам пережить его без особых потрясений. Ну а если захочется пить? Значит, пейте воду. Или сок. Или даже стаканчик-другой вина пропустите — но тут уж главное случайно не увлечься.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня вам не следует слишком долго сидеть у компьютера, даже если ваша работа непосредственно связана с этим чудом техники. Лучше проведите день за чтением бумажных документов, общением с живыми людьми и чаепитиями с коллегами. Так оно плодотворнее получится.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 05 августа 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто убедить вас в том, что он действует правильно и его стратегия поведения является оптимальной для данной ситуации. Вы будете смотреть на ситуацию совсем по-другому, и, соответственно, видеть ее иначе. Поделитесь вашей точкой зрения с вашей половинкой!

Общий гороскоп для Львов

Чем шире вы распахнете двери, тем больше света, свежего воздуха и гостей в них войдет. Впрочем, последних можно и отфильтровать. Собаку, например, не кормить.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня звезды категорически запрещают вам работать. Разве что любая трудовая деятельность будет восприниматься вами как отдых, праздник и удовольствие. Но поскольку такое развитие событий маловероятно, лучше куда-нибудь подальше сбежать.

Гороскоп здоровья для Львов

В этот день постарайтесь не терять ни минуты из своего свободного времени, чтобы не принести пользы своему здоровью, ведь сейчас все принятые вами шаги по его улучшению дадут просто невероятный результат!

Кулинарный гороскоп для Львов

На этот день звезды обещают вам резкий всплеск энергии и основательный прилив сил. Все бы ничего, да кушать придется в три горла, иначе для того, чтобы дотянуть до вечера горючего не хватит. Не пренебрегайте завтраком и, если это для вас вообще возможно, съешьте с утра что-то серьезное, мясное. В середине дня допустимы даже гамбургеры, лишь бы их было много. К вечеру же хорошо бы приготовить жаркое.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 05 августа 2020 года для Дев

Бизнес-гороскоп для Дев

Возможно, что от обилия дел у вас голова сегодня пойдет кругом. А ведь дела-то ожидаются в большинстве своём достаточно скучными и монотонными. Тем оперативнее стоит разобраться с ними.

Кулинарный гороскоп для Дев

Нынче вам следует есть рыбу, рыбу и только рыбу. Морскую и речную, вареную, жаренную, соленую, копченую и даже сушеную. Иногда можно закусывать другими богатыми фосфором продуктами, икрой, например, или апельсинами и грецкими орехами. Чем больше упомянутого химического элемента получит ваш организм, тем лучше. Возможно, вы даже станете еще умнее.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня вы можете узнать из разговоров с окружающими очень и очень многое из того, что вам следовало бы знать и раньше, да не случилось. Не уклоняйтесь от этих бесед.

Любовный гороскоп для Дев

Беззаботная пора! Так чувствует себя школьник в первый день летних каникул. Впереди столько свободного времени, что, казалось бы, можно никуда не торопиться! Однако это ощущение обманчиво. Поспешите сделать сегодня все то, на что вам не хватало времени вчера.

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день вам следовало бы поработать над тонусом ваших мышц, вероятно, что сидячий образ жизни не самым лучшим образом сказывается на вашей физической подготовке. Поэтому сейчас постарайтесь больше двигаться!

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 05 августа 2020 года для Весов

Гороскоп здоровья для Весов

Если доберетесь до спортзала, попробуйте провести активную тренировку, пусть ваше тело потрудится, как следует. Сегодня не стоит делать себя каких-то поблажек. Однако не спешите сразу после занятий набивать себе желудок едой, помните, что должно пройти не менее часа.

Общий гороскоп для Весов

Внимательно присмотритесь к тому, чем заняты окружающие, прежде чем кидаться им на помощь. Вам следует экономнее расходовать свою энергию — сегодня ее будет не слишком много.

Бизнес-гороскоп для Весов

На службе вас ценят за трудолюбие и энергичность, однако сегодняшний день может поставить на вас плохую печать, если не сумеете контролировать свои эмоции. Вы считаете стойкость убеждений и желание их защищать любой ценой сильной чертой вашего характера? Но начальник видит в этом лишь вспыльчивость и упрямство.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вам не стоит слишком откровенничать с вашим любимым человеком. Велика вероятность того, что он поймет ваши слова превратно, не оценит их и не сделает правильных выводов. Таким образом, ссоры и обиды будут, а с результатом все будет обстоять с точностью до наоборот.

Кулинарный гороскоп для Весов

Нынешний день будет особенно удачен для тех, кто любит готовить сам. У вас есть шанс узнать некий рецепт, который если и не является тайной за семью печатями, вполне достоин того, чтобы бурно отметить данное событие. Если же секреты кухонного мастерства вас волнуют только как едока, вы можете ожидать открытия некого нового для себя вкуса. Правда, для этого придется рискнуть заказать новое для себя блюдо.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 05 августа 2020 года для Скорпионов

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам придется хотя бы час вашего свободного времени уделить работе. Благо час можно будет не отсиживать от и до, а разделить на несколько пятиминуток или даже трехминуток: как вам будет удобнее. Но лучше все же сомнительные удовольствия не растягивать, а выпить залпом, как горькую микстуру.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Звёзды советуют вам и вашему любимому человеку смастерить в этот день что-нибудь своими руками. Например, летучего змея, деревянный домик или огромный замок из песка. Можно и родственников к процессу подключить, детей особенно. Все участники получат несказанное удовольствие как от процесса, так и от результата.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день вам будут особенно полезны упражнения на растяжку и на развитие гибкости, а те, кто уже чувствует уверенность в своих силах и верит в себя, могут неплохо порезвиться на танцполе. Танцуйте на здоровье!

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам будет комфортнее вдали от суеты. Спокойно сидя (хорошо бы в кресле, но это — как получится) вы сможете обдумать и учесть все немаловажные мелочи, упускаемые обычно людьми более торопливыми.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Нынче в вашем рационе непременно должны быть молочные продукты. И желательно — побольше. Попробуйте начать день с плюшки с корицей и стакана молока (не можете пить молоко — замените ряженкой или кефиром), в обед на десерт закажите творожный или йогуртовый торт, отужинать же можно картофелем, запеченным в сливках. Перекусить же между приемами пищи можно сыром.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 05 августа 2020 года для Стрелецов

Общий гороскоп для Стрелецов

Прислушайтесь к голосу своей интуиции. Сегодня, возможно, к вам придет озарение. Так что, если вы чувствуете, что должны поступить определенным образом, но не в состоянии объяснить причину — действуйте.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Состояние вашего организма зависит исключительно от вас самого, и, следовательно, если оно вам не совсем безразлично, пора уделить ему самое пристальное внимание. Не мучьте свой желудок тяжелой, высокалорийной и труднопрожевываемой пищей. Отобедайте чем-нибудь легким и содержащим побольше витаминов. Вот, к примеру — листовой салат с брынзой и лимонным соком и вареная рыба будут очень хороши.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам не рекомендуется отвлекаться на внешние раздражители во время выполнения ваших непосредственных трудовых обязанностей. Если вы целиком и полностью сосредоточитесь на работе, она отнимет у вас сравнительно немного времени, и вам удастся впоследствии неплохо отдохнуть в оставшиеся рабочие часы.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Ни вы, ни ваш любимый человек не будете сегодня отличаться особой разговорчивостью. За день вы не обменяетесь и десятком слов, даже если все время будете находиться рядом. Что ж, это не так и плохо: близкий человек — не тот, с кем есть о чем поговорить, а тот, с кем есть о чем помолчать...

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Если вы нацелились на серьезную тренировку, то нынче вам следует уделить особое внимание дыханию. В смысле — побегали, так нечего пыхтеть, как паровоз. Успокойте дыхалку, а то сейчас нос заложит.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 05 августа 2020 года для Козерогов

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня ваше неумение ориентироваться на местности может сыграть с вами злую шутку, да и с вашим любимым человеком тоже. Поэтому постарайтесь тщательно проработать маршрут ваших сегодняшних передвижений заранее во избежание каких бы то ни было казусов в будущем.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Нынче вам может экстренно потребоваться отдых от трудов праведных. Если вам не претит задание работы челюстям, лучшим местом для релаксации будет маленький ресторанчик с живой музыкой (желательно — джазом или блюзом) и хорошей кухней, не важно какой национальности, главное — чтобы без особых требований к образованию по части способа поедания блюд.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня выберете выжидательную тактику. Не спешите действовать в открытую, сначала прощупайте почву под ногами. Если вы сомневаетесь в успехе своих начинаний, лучше подождать немного, хотя бы до тех пор, пока ситуация не прояснится, а пока займитесь чем-нибудь более перспективным.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день может подвести кишечник, поэтому было бы лучше не проводить никаких экспериментов с новыми блюдами, и тем более — обойтись без экзотики. Сейчас только проверенные продукты и самая простая еда!

Общий гороскоп для Козерогов

Не пытайтесь подвинуть гору силой мысли — не подвинется. Не наказывайте тех, кого можете наказать — они этого не заслужили.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 05 августа 2020 года для Водолеев

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Нынче вам придется потратить немало времени на поиски чего-то важного. В процессе вам наверняка не раз придет в голову мысль, что имеет смысл несколько более рационально организовывать пространство вокруг себя, дабы подобные подвиги приходилось повторять пореже. Жаль, но далее намерений дело не пойдет.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодня вам непременно следует приготовить нечто мясное. Желательно — побольше.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня звезды настоятельно советуют Водолеям куда-нибудь съездить. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы поездка эта была не очень далекой и обременительной, но полной интересных и новых ощущений.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вашему любимому человеку не придётся долго вам объяснять, что именно он имеет в виду и как надо его понимать. Вы и без подобных подсказок прекрасно справитесь с подобной довольно-таки несложной задачей. Постарайтесь однако не делать эту задачу чересчур для него легкой.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодняшний день может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе. Вполне вероятно, что вы засомневаетесь, что поступаете правильно, хотя еще вчера были убеждены, что именно так и надо.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 05 августа 2020 года для Рыб

Кулинарный гороскоп для Рыб

Кипучая энергия этого дня в кулинарном выражении особенно удачно трансформируется в суп. Проблема намечается лишь одна — вы можете сварить его слишком много.

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день вам стоит начать бороться с лишним весом, если такая проблема перед вами стоит. Однако не стоит начинать это делать сразу резко и жестоко: подготовьте ваш организм к переменам, которые ему грозят.

Бизнес-гороскоп для Рыб

На работе царит полная неразбериха. Но вам всё-таки не следует использовать эту ситуация для того, чтобы, скажем, пораньше уйти со службы. Если внутри вашей организации и имеет место быть страшная путаница по многим причинам, то вам не стоит делать свой вклад в увеличение энтропии.

Общий гороскоп для Рыб

Ваши усилия не останутся незамеченными, но большого успеха не принесут. Пусть ваши дела говорят сами за себя, вам же лучше помолчать сегодня.

Любовный гороскоп для Рыб

Нынче вас будут преследовать рассказами о некой давно угасшей, но все еще нежно хранимой в воспоминаниях любви. Проявите максимум такта — не говорите гадостей, даже если вам страшно надоело все это слушать.