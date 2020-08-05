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Курс валют на сегодня 5 августа - доллар дорожает, евро подорожал

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 5 августа - доллар дорожает, евро подорожал

На среду, 5 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дорожает, евро подорожал.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 5 августа цена доллара США составит 27 гривен 82 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 9 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 72 копейки, что в свою очередь на 21 копейка больше чем в вторник, 4 августа.

В вторник, 4 августа, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.8/27.75 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.6/32.54 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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Обновлено:10:11, 05.08.2020

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