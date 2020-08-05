Количество больных коронавирусом в Украине побило новый антирекорд - официальные данные на 5 августа

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает стремительно расти — в среду, 5 августа, зафиксировали 1271 новый случай заражения. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 2880 случаев;
Волынская область — 4064 случая;
Днепропетровская область — 1474 случая;
Донецкая область — 926 случаев;
Житомирская область — 2009 случаев;
Закарпатская область — 5462 случая;
Запорожская область — 871 случай;
Ивано-Франковская область — 5168 случаев;
Кировоградская область — 711 случаев;
м. Киев — 8812 случаев;
Киевская область — 3942 случая;
Львовская область — 10 223 случая;
Луганская область — 135 случаев;
Николаевская область — 658 случаев;
Одесская область — 3638 случаев;
Полтавская область — 472 случая;
Ровенская область — 6442 случаев;
Сумская область — 570 случаев;
Тернопольская область — 3149 случаев;
Харьковская область — 4239 случаев;
Херсонская область — 236 случаев;
Хмельницкая область — 1232 случая;
Черновицкая область — 6298 случаев;
Черкасская область — 959 случаев;
Черниговская область — 920 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 августа 2020 в Центр поступило 1653 сообщения о подозрении на
Стоит обратить внимание на то, что за все время пандемии от
Стоит отметить, что 4 августа заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко срочно обратился ко всем украинцам — он обратил внимание на то, что в Министерстве здравоохранения готовятся ко второй волне распространения коронавирусной болезни
"Мы должны быть готовы. Мы должны подвести кислород к кроватям в отведенном постельном фонде, мы должны обеспечить вирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Мы должны подготовиться, пока у нас есть время", — подчеркнул Виктор Ляшко.
Недавно также Виктор Ляшко, во время традиционного брифинга 4 августа, поделился с украинцами замечательной новостью — он рассказал, что сразу после создания вакцины от коронавируса наша страна получит 8 млн доз. Заместитель главы Министерства здравоохранения обратил внимание на то, что это предусмотрено механизмом глобального доступа к вакцинам COVAX.
Как сообщал ONLINE.UA, с 1 августа в Украине ввели новый режим адаптивного карантина, который распределяет регионы по нескольким зонами. Стало известно, кто может попасть в красную зону.