Количество больных коронавирусом в Украине побило новый антирекорд - официальные данные на 5 августа

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает стремительно расти — в среду, 5 августа, зафиксировали 1271 новый случай заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 75 490 человек, из них 1788 пациентов умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 41527 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 33175 человек продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2880 случаев;

Волынская область — 4064 случая;

Днепропетровская область — 1474 случая;

Донецкая область — 926 случаев;

Житомирская область — 2009 случаев;

Закарпатская область — 5462 случая;

Запорожская область — 871 случай;

Ивано-Франковская область — 5168 случаев;

Кировоградская область — 711 случаев;

м. Киев — 8812 случаев;

Киевская область — 3942 случая;

Львовская область — 10 223 случая;

Луганская область — 135 случаев;

Николаевская область — 658 случаев;

Одесская область — 3638 случаев;

Полтавская область — 472 случая;

Ровенская область — 6442 случаев;

Сумская область — 570 случаев;

Тернопольская область — 3149 случаев;

Харьковская область — 4239 случаев;

Херсонская область — 236 случаев;

Хмельницкая область — 1232 случая;

Черновицкая область — 6298 случаев;

Черкасская область — 959 случаев;

Черниговская область — 920 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 августа 2020 в Центр поступило 1653 сообщения о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 129 372 сообщения о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что за все время пандемии от Covid-19 погибли более 704 тыс человек во всем мире. Только за минувшие сутки, 4 августа, от осложнений, вызванных вирусом, умерли 6298 человек. На сегодня в мире зафиксировано 18,7 млн случаев заражения, из них 255 тыс только за прошедшие сутки. Смогли победить болезнь и вылечиться почти 12 млн человек. В пятерке лидеров по количеству заражений — США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина находится на 35 месте этого антирейтинга.

Стоит отметить, что 4 августа заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко срочно обратился ко всем украинцам — он обратил внимание на то, что в Министерстве здравоохранения готовятся ко второй волне распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине. По его словам, она начнется уже в октябре. Ляшко подчеркнул, что страна должна быть готова к увеличению количества случаев.

"Мы должны быть готовы. Мы должны подвести кислород к кроватям в отведенном постельном фонде, мы должны обеспечить вирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты. Мы должны подготовиться, пока у нас есть время", — подчеркнул Виктор Ляшко.

Недавно также Виктор Ляшко, во время традиционного брифинга 4 августа, поделился с украинцами замечательной новостью — он рассказал, что сразу после создания вакцины от коронавируса наша страна получит 8 млн доз. Заместитель главы Министерства здравоохранения обратил внимание на то, что это предусмотрено механизмом глобального доступа к вакцинам COVAX.

Как сообщал ONLINE.UA, с 1 августа в Украине ввели новый режим адаптивного карантина, который распределяет регионы по нескольким зонами. Стало известно, кто может попасть в красную зону.