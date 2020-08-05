Смертельный взрыв в Бейруте - уже известна вероятная причина

4 августа мир шокировала неожиданная новость — вечером в порту ливанской столицы Бейрута прогремел большой взрыв в результате которого погибли 78 человек, еще почти 4000 ранены. Стоит обратить внимание на то, что взрывная волна была такой мощной, что выбила окна в домах по всему городу. Глава Министерства внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной мощного взрыва в столице страны может быть склад с огромным количеством нитрата аммония. Что важно понимать, нитрат аммония используют для изготовления взрывчатых веществ. Чиновник подчеркнул, что он хранился в эпицентре взрыва с 2014 года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian

Издание Reuters отмечает, что президент Ливана Мишель Аун сообщил, что на складе в опасных условиях хранилось 2750 тонн нитрата аммония и это неприемлемо. На видео взрыва, которое опубликовал Bellingcat, видно, что взрыву предшествовала канонада мелких хлопков, похожих на взрывы многих петард сразу.

На это трагичное событие уже отреагировала американская власть. Чиновники Департамента обороны США утверждают, что нет никаких признаков нападения на Бейрут, о чем ранее заявлял глава Белого дома Дональд Трамп. Они отметили, что не знают, о чем говорит президент. Один из чиновников подчеркнул, что если бы такие признаки были, то это вызвало бы автоматическое усиление защиты американских войск и имущества США в регионе. Однако пока ничего подобного не происходит. Стоит отметить, что ранее американский лидер США Дональд Трамп уверял, что мощный взрыв в ливанском Бейруте, скорее всего, не несчастный случай, а результат атаки и взрыва бомбы. Трамп также добавил, что ему об этом сказали "некоторые генералы".

Стоит также обратить внимание на то, что мощный взрыв в Бейруте было слышно даже на Кипре, примерно в 200 километрах от побережья Ливана.

"Взрыв было слышно не только в прибрежных городах, но и в центре острова — столице Никосии, также в Троодос. Звук был настолько сильным, что некоторым людям в помещениях показалось, что что-то происходит рядом с их домом. Президент Кипра Анастасиадис выразил соболезнования ливанцам в связи с трагедией ", — говорится в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что СБУ обезвредила банду, терроризировавшую Киев взрывами.