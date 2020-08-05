Это было низко и подло - Украина оказалась в эпицентре международного скандала

Предвыборная кампания в Беларуси не проходит без громких заявлений об Украине, Революции Достоинства и "украинком сценарии". Чаще всего об официальном Киеве в негативном ключе вспоминает действующий президент Александр Лукашенко, который не устает критиковать не только решение самых украинцев, но и команды главы государства Владимира Зеленского. Однако на этот раз, неожиданно для всех, к нему присоединилась главная конкурентка, кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская. Политик заявила о том, что ей и ее детям угрожали. По словам женщины, неизвестные позвонили с украинского номера. Тихановская также добавила, что неизвестный предупреждал, что ее посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "НВ".

"Это было низко и подло. Ни одна мама не пожертвует своими детьми ради кого бы то ни было. Я никогда с этим не сталкивалась и как мама, конечно, очень запаниковала. И решила: "Ну, куда, это мои дети, и я должна их защищать". И я на тот момент чувствовала уже огромную ответственность за людей, которые поверили Сергею, а потом поверили в меня", — отметила Светлана Тихановская.

Что важно понимать, муж Светланы Тихановской, Сергей, также был кандидатом в президенты Беларуси, однако недавно его задержали силовики и теперь держат под стражей. Поскольку на Тихановского повесили административное правонарушение, кандидатом в президенты зарегистрировалась его жена — Светлана. Стоит обратить внимание на то, что ей пришлось вывезти своих детей из Беларуси в Евросоюз из-за угроз того, что власть может их отобрать.

"Все вы знаете, что Светлана Тихановская не политик, я не имею программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонки. Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты", — недавно призналась главная соперница Александра Лукашенко.

Нельзя не обратить внимание на то, что вокруг Светланы Тихановской объединились другие оппозиционные силы, чтобы поддержавть ее на выборах, которые состоятся уже 9 августа.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко разнес вдребезги решение команды Владимира Зеленского.