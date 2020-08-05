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Шахтер против Вольфсбурга - где смотреть долгожданный матч Лиги Европы

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Шахтер против Вольфсбурга - где смотреть долгожданный матч Лиги Европы "Шахтар" (фото — facebook.com)

Украинский футбольный клуб "Шахтер" в среду, 5 августа, проведет первый матч Лиги Европы после карантинной "перерыва". Дончане встретятся на поле с немецким "Вольфсбургом". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные.

Согласно обнародованным подробностями, будет принимать поединок-ответ киевский НСК "Олимпийский". Начнется он в 19:55. Зрителей на трибуны не допустят через эпидемические ограничения.

Транслировать матч 1/8 финала Лиги Европы телеканал "Футбол 1".

В то же время в тот же день, 5 августа, состоятся также другие три футбольные встречи:

  • "Копенгаген" — "Истанбул Башакшехир" (будет транслировать в 19:40 "Футбол 2");
  • "Манчестер Юнайтед" — "ЛАСК" (будет транслировать в 21:50 "Футбол 2");
  • "Интер" — "Хетафе" (будет транслировать в 22:20 "Футбол 1").

Напомним, в прошлом году "Шахтер" попал в групповой этап Лиги чемпионов. Впрочем, команда под тренерством португальца Луиша Каштру не выдержала борьбы и продолжила сезон в Лиге Европы.

Предыдущий матч "Шахтер" и "Вольфсбург" сыграли буквально накануне введение жесткого карантина — 12 марта. Уже тогда трибуны были пустыми через мероприятия по эпидемической безопасности. Встреча завершила со счетом 2:1 в пользу украинцев.

Напомним, в первой половине августа организаторы Лиги чемпионов и Лиги Европы проведут заключительный этап сезона 2019/20 в концентрированном формате. Это позволит начать новые турниры уже будущего сентября.

Как сообщал ONLINE.UA, эксперты французского спортивного издания l’equipe составили новый рейтинг лучших футбольных тренеров современности. Они считают, что первый среди всех коллег — Зинедин Зидан, который руководит мадридским "Реалом". Детали их выводов — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Шахтер, Вольфсбург, футбол, матч, Украина, Германия, Лига Европы
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