Шахтер против Вольфсбурга - где смотреть долгожданный матч Лиги Европы

Украинский футбольный клуб "Шахтер" в среду, 5 августа, проведет первый матч Лиги Европы после карантинной "перерыва". Дончане встретятся на поле с немецким "Вольфсбургом". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные.

Согласно обнародованным подробностями, будет принимать поединок-ответ киевский НСК "Олимпийский". Начнется он в 19:55. Зрителей на трибуны не допустят через эпидемические ограничения.

Транслировать матч 1/8 финала Лиги Европы телеканал "Футбол 1".

В то же время в тот же день, 5 августа, состоятся также другие три футбольные встречи:

"Копенгаген" — "Истанбул Башакшехир" (будет транслировать в 19:40 "Футбол 2");

"Манчестер Юнайтед" — "ЛАСК" (будет транслировать в 21:50 "Футбол 2");

"Интер" — "Хетафе" (будет транслировать в 22:20 "Футбол 1").

Напомним, в прошлом году "Шахтер" попал в групповой этап Лиги чемпионов. Впрочем, команда под тренерством португальца Луиша Каштру не выдержала борьбы и продолжила сезон в Лиге Европы.

Предыдущий матч "Шахтер" и "Вольфсбург" сыграли буквально накануне введение жесткого карантина — 12 марта. Уже тогда трибуны были пустыми через мероприятия по эпидемической безопасности. Встреча завершила со счетом 2:1 в пользу украинцев.

Напомним, в первой половине августа организаторы Лиги чемпионов и Лиги Европы проведут заключительный этап сезона 2019/20 в концентрированном формате. Это позволит начать новые турниры уже будущего сентября.

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