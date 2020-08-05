Они вообще не понимают - мэр Тернополя бросил новый вызов команде Зеленского

Конфликт официального Киева с городскими властями Тернополя набирает новые обороты, поскольку недавно стало известно, что мэр Сергей Надал и его команда проигнорировали решение Центральной комиссии ТЭБ и ЧС введении в городе "красной карантинной зоны" с 3 августа, а также отказалась остановить общественный транспорт и ограничить работу предприятий и организаций. Согласно последним данным, сейчас все работает в обычном режиме. Общественный транспорт и детские сады также продолжают работать. Местные власти рекомендовали субъектам хозяйствования продолжить работу. Всю эту информацию официально подтвердил сам мэр Тернополя Сергей Надал. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "УП".

"По состоянию на 2 августа в Тернополе все показатели соответствуют "зеленой" зоне. Скажите, пожалуйста, что нам делать? Кто-то может нам объяснить перед тем, как принимать такое решение? У меня впечатление, что эти люди живут на другой планете, они вообще не понимают, что происходит внизу, на Земле", — пожаловался журналистам Сергей Надал.

У мэра Тернополя также поинтересовались, готов ли он нести ответственность за нарушение условий работы "красной зоны". Политик на это ответил, что действовал по закону. Сергей Надал обратил внимание на то, что они собрали орган местного самоуправления, и он принял решение не уиливать карантин, а если кто-то считает, что они сделали неправильно, то пусть попробует обжаловать это в суде. На вопрос, обращался ли он в Минздрав, чтобы уточнить, что делать в такой ситуации, Надал сказал, что это невозможно было сделать, поскольку решение было принято в конце дня в пятницу, а в субботу, воскресенье были выходные. Политик также отметил, что 3 августа уже было принято решение сессии не усиливать карантин.

Стоит отметить, что в тот же день Сергей Надал записал эмоциональное обращение к команде Владимира Зеленского.

"Пока в Киеве работают "велюровые рестораны", в Тернополе "Укрзализныця" запретила останавливаться поездам. Я обращаюсь к министру транспорта. Вы решили, что вы хозяева человеческих судеб? Кто вам дал право решать за людей? Ваша задача — обслуживать украинцев. Вы — слуги нашего народа. А вы подумали, что вы — хозяева?", — заявил Надал.

Как сообщал ONLINE.UA, количество больных коронавирусом в Украине побило новый антирекорд — в среду, 5 августа, зафиксировали 1271 новый случай заражения.