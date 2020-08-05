Превышают показатели - МОЗ срочно предупредило украинцев

В Министерстве здравоохранения напомнили о новый карантинный порядок в Украине и предупредили о определенные изменения в отдельных регионах. Положительную тенденцию зарегистрировали в Винницкой и Тернопольской области. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Максима Степанова 5 августа.

По его словам, вскоре эти области могут перевести в так называемой "зеленой зоны".

"По адаптивному карантина на сегодняшний день мы видим, что Сумская и Харьковская области (одна 9 дней подряд, другая — шесть) превышают показатели по уровню заболеваемости динамики заболеваемости. В то же время, Винницкая область четыре дня подряд не превышает четыре национальные индикаторы. Тернопольская область четвертый день подряд отвечает национальным индикаторам и может быть переведена в "зеленый" уровень эпидемиологической опасности", — пояснил он.

Степанов добавил, решение о переклассификации областей по зонам согласно текущих эпидемических показателей будет решать специальная комиссия. Она соберется на плановое заседание в пятницу, 7 августа.

Напомним, в Украине составили четыре карантинные зоны — "зеленую", "желтую", "оранжевую", "красную". Последняя предполагает введение наиболее жестких ограничений, в том числе и блокирование общественного транспорта, работы учреждений.

Сейчас к "красной зоне" уже отнесли Луцк и Тернополь. Городская власть там выступила с протестом против выводов Киева и требует пересмотреть решение. Горсовета согласовали, Что не будут останавливать работу транспорта.

Как сообщал ONLINE.UA, Министерство инфраструктуры выступило с инициативой о остановки пассажирских поездов в "красных зонах" карантина. Недавно по этому поводу разразился скандал, поскольку железная дорога в Тернополі и Луцке оказалась заблокированной. Люди в поездах не могли выйти в родных городах-за внезапно принятое решение.