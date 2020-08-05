Особый статус Донбасса: Кравчук объяснил, как можно обыграть Путина

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который недавно возглавил украинскую делегацию ТКГ в Минске, успел не только познакомиться с делегатами, но и озвучить свою позицию относительно самых важных вопросов, касающихся ситуации на Донбассе и переговоров с командой главы Кремля Владимира Путина и международными партнерами официального Киева. Также политик откровенно признался, что думает о компромиссах и возможных уступках России. Кроме того, Кравчук прокомментировал возможное введении особого статуса на Донбассе, а также разведение сил на Востоке Украины, передает ONLINE.UA.

В первую очередь, политик обратил внимание на то, что минские договоренности сторонами трактуются по-разному. Леонид Кравчук убежден, что для завершения война на Донбассе трактовка должна быть одинаковой.

"Мы не можем ставить под сомнение то, что написано в договоренностях. Но мы можем сказать, что эти пять лет показали, что некоторые положения документов не работают или работают противоречиво, или трактуются по-разному", — отметил первый президент.

Кроме того, он напомнил, что такое расхождение также есть относительно особого статуса для Донбасса. Глава украинской делегации подчеркнул, что там нет ничего об обязательности его внесения в Конституцию Украины.

"Вместе с тем российская сторона настаивает, что там, мол, именно так и написано. Поэтому мы должны доказать, должны сесть и прочитать вместе и прийти к единому выводу", — озвучил свой план Леонид Кравчук.

Политик также добавил, что нужно работать над тем, чтобы достичь разведения сил по всей линии разграничения в Донбассе.

"Я хорошо знаю, сколько сил там стоит — и на той, и на нашей стороне. Могу сказать твердо, что для разведения на всей территории, где нужно полностью отвести силы, за три, четыре, пять дней этот вопрос не будет решен", — отметил Леонид Кравчук.

По его мнению, именно это сейчас является главным вопросом на повестке дня — достичь выполнения договоренностей, которые уже существуют.

"Другой вопрос, что уже есть попытки подвергнуть договоренности ревизии. Есть сомнения у некоторых, но сомнения — это не проблема. Не надо их бояться, главное — действовать постоянно, системно", — подчеркнул Леонид Кравчук.

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