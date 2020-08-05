Не имеет права - Украина неотложно обратилась к миру из-за России

Украинское Министерство иностранных дел безотлагательно обратилось к международному сообществу. Поводом стала трагическая годовщина одного из эпизодов большого сталинского террора в СССР, "наследницей" которой сейчас стала Россия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление ведомства.

Дипломаты напомнили, Что именно 5 августа 1937 года вступило в силу постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об антисоветских элементах". Документ стал толчком для репрессий потрясающих масштабов.

"В результате решения, принятого 5 августа 1937 года в течение нескольких дней октября-ноября в карельском урочище Сандармох было казнено почти триста представителей украинской интеллигенции — ученых, художников, государственных деятелей. Среди них создатель современного украинского театра Лесь Курбас, поэт-неокласик Николай Зеров, драматург Николай Кулиш, писатели Валерьян Пидмогильный, Марко Вороной, Олекса Слисаренко, которых мы называем "расстрелянным возрождением", — напомнили в МИД.

Отмечается, что сейчас Кремль активно способствует возрождению советского и сталинского культа. В основе просоветской политики современной России — замалчивание преступлений режима, искажения фактов и распространения величия тогдашней власти.

В то же время Москва продолжает политику репрессии в оккупированном Крыму и в отдельных районах Донбасса. Вторжение РФ в Украину стало для этих регионов стало синонимом беспорядка, несправедливых заключений, пыток, там продолжают исчезать люди.

Отдельным столпом стало циничное преследование крымскотатарского народа, которое полностью отсылает нас к трагедии 1944 года.

"Международное сообщество не имеет права закрывать глаза на такие вопиющие нарушения прав человека в России, на свертывание демократии, реабилитацию Сталина и цензурирование истории. Ведь сталинский дух необходим нынешнему руководству Кремля для того, чтобы обеспечить себе неограниченную власть, а также реализовать свои агрессивные планы возрождения российской империи", — подчеркнули в министерстве.

Как сообщал ONLINE.UA, российское правительство в течение последних лет регулярно обвиняют в попытках исказить мировую историю в свою пользу. На этот раз с совместным заявлением против такой политики выступили страны Балтии и Соединенные Штаты.