Чего еще ждать от гривны в 2020 году - аналитики озвучили свое мнение

Гривна в 2020 году неоднократно удивляла украинских граждан неожиданными сюрпризами — колебания были спровоцированы не только пандемией коронавируса и мировым экономическим кризисом, но и громкой отставкой бывшего главы НБУ Якова Смолия. Украинская валюта за июль обвалилась почти на 1 гривну относительно американской — эта новость заставила запаниковать многих украинцев. Чего еще ждать от гривны в текущем году — свои прогнозы уже озвучили представители инвестиционных компаний. Они не скрывают, что допускают девальвацию гривны до 29 за доллар. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ЭП".

"В своем июньском прогнозе мы закладывали плавное ослабление курса с осени до 28-29 гривен за доллар. Как уже видно, гривна движется к этому диапазону быстрее", — подчеркнул глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

В ICU говорят: остановится гривна на этих позициях или девальвация будет глубокой — зависит от действий нового руководства Нацбанка.

Аналитики Concorde Capital озвучивают положительные прогнозы. По их словам, девальвационное давление традиционно усиливается осенью, поэтому украинским гражданам нужно подготовиться к ослаблению гривны, но к концу года гривна отойдет от 29 и будет на уровне 28,5 за доллар. По мнению аналитиков, поток негативных новостей, которые влияют на ситуацию на валютном рынке, усиливаться не будет.

Стоит напомнить, что недавно аналитики крупнейшей инвестиционной компании Украины Dragon Capital прогнозировали, что гривна до конца года ослабнет до отметки 28 за доллар. Однако теперь они планируют пересмотреть свой прогноз в сторону более глубокой девальвации, когда будет ясность с новой политикой Нацбанка.

"Есть все основания полагать, что к концу года резких колебаний курса не предвидится. Я не вижу никаких причин, которые бы повлияли на стабильность национальной валюты", — поделился своим мнением глава Минфина Сергей Марченко.

По его словам, сейчас курс стабилен, а незначительные колебания связаны с сезонностью. Кроме того, чиновник добавил, что из-за карантина в Украине снизилось потребление импортных товаров, а баланс выровнялся. Это означает отсутствие давления со стороны импорта.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно НБУ всколыхнуло новое резонансное увольнение.