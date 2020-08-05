У Зеленского поразили планами по Донбассу - к чему стоит готовиться

Украинская власть разрабатывает новую амбициозную стратегию для Донбасса, которая ориентируется на экономику. Ее дорожная карта может появиться уже в сентябре, утверждает Алексей Резников — вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его колонку для издания Atlantic Council.

По словам заместителя председателя украинской делегации в ТКГ, в центре внимания стратегии — подконтрольные районы Донетчины и Луганщины.

"Украина сейчас разрабатывает амбициозную новую экономическую стратегию для востока страны. Основное внимание уделяют развитию частей Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под контролем Украины. Этот подход, возможно, лучше всего описать как украинский подход к понятию "особый статус" для региона с целью трансформации инвестиционного климата и реализации новой экономической модели на региональном уровне", — пояснил он.

Вицепремьер отметил, после освобождения ОРДЛО стратегия будет расширяться и на них. Киев пока провел множество переговоров с инвесторами, которые готовы работать в горячих точках — более всего они обеспокоены состоянием украинского правосудия, чем близостью фронта.

"Наша цель — создать особый инвестиционный режим в контролируемой Украиной части Донбасса. Мы рассматриваем распространение правил международного коммерческого арбитража на регион как неотъемлемую часть этих планов. Кроме того, украинское государство должно взять на себя хотя бы часть страхового бремени от тех политических и военных рисков, которые инвесторам сложно предсказать. Чтобы сделать этот подход устойчивым, мы предполагаем целевой фонд для поощрения и содействия инвестициям и не будем полагаться на помощь доноров", — отметил Резников.

После предполагаемой презентации стратегии Кабмина в сентябре необходимо будет в течение 6 месяцев готовить расчеты. Чиновник обратил внимание, задание инициатив — "не вопрос облегчения кризиса на Донбассе, а стремление создать передовую и инновационную экономическую зону, которая может оказать положительное влияние на всю Европу".

Как сообщал ONLINE.UA, официальный Киев отреагировал на заявление Кремля о выходе России из переговорного процесса по Донбассу на уровне советников. Новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что команда президента РФ Владимира Путина умышленно это делает, чтобы снизить вес и влияние "нормандской четверки".