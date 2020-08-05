Граничит с геноцидом: стало известно о бесстыдных действиях людей Путина в Крыму

4 августа официально стало известно, что Верховный суд Российской Федерации отказался пересматривать решение оккупационных судов на территории оккупированного Крыма о выселении общины Православной церкви Украины из Кафедрального собора Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе. Представительство украинского президента Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым обращает внимание украинцев и международного сообщества на то, что команда главы Кремля Владимира Путина продолжает проводить бесстыдную политику государства-оккупанта по вытеснению украинской церкви с аннексированного Крыма. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на заявление представительства Украины в Фейсбук.

Официальный Киев раскритиковал такое решение, а также подчеркнул, что оно является воплощением политики государства-оккупанта по вытеснению Украинской Церкви с временно оккупированного Крымского полуострова.

"Представительство осуждает очередные нарушения государства-оккупанта Российской Федерации против Крымской епархии Православной Церкви Украины и ее верующих. Решение суда, направленное на выселение епархии из Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, является воплощением политики государства-оккупанта по вытеснению Украинской Церкви с временно оккупированного Крымского полуострова. Россия хочет, чтобы в Крыму не было Украинской Церкви, важного центра единения украицев. Представительство будет принимать все возможные меры и действия для защиты Украинской Церкви", — заявил постоянный представитель украинского лидера в АР Крым Антон Кориневич.

По его словам, это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму. Что важно понимать, формально это не является геноцидом, но граничит с ним.

"Напомню, что решение о выселении из храма крымские суды постановили еще летом 2019 года. Одновременно власти РФ пытаются снести часовню в Евпатории. За неделю до этого архиепископ Климент получил требование от судебных приставов разобрать часовню", — рассказал адвокат Сергей Заяц.

Команда Владимира Зеленского подчеркнула, что дальше будет принимать все возможные меры по защите граждан, оказавшихся в оккупации.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Кремля Владимир Путин неожиданно прилетел в оккупированный Крыму — уже известна вероятная причина его визита.